Un túnel negro, zarzas, miedos, mariposas y un girasol: el nuevo mural de Getafe contra la violencia machista ya luce en La Alhóndiga

Getafe se une a la lucha contra la violencia de género. En el marco de la campaña municipal por el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Ayuntamiento getafense ha inaugurado una intervención cultural en la pantalla acústica de la A-42 como parte de un gran mural colectivo en el barrio de La Alhóndiga contra la violencia machista.

La obra, realizada por el colectivo local Manila Wallart, nace de un proceso participativo con mujeres supervivientes de la Asociación FIMVA, el Consejo Sectorial de Mujer e Igualad y con la familia de una vecina asesinada el pasado verano, cuyas aportaciones han inspirado el diseño y sus símbolos principales.

Sara Hernández, alcaldesa de la ciudad, ha destacado que "este mural es posible gracias al compromiso de las mujeres supervivientes, que con valentía construyen una nueva vida y ayudan a otras a salir de la violencia". "Recordamos hoy que una sociedad digna e igualitaria no puede tolerar ninguna forma de violencia contra las mujeres. En nuestro entorno más cercano, todos y todas podemos hacer mucho para prevenir, sensibilizar y acompañar".

En el mural, las mujeres participantes han querido reflejar su camino vital: un túnel negro donde viven el maltrato, el dolor y la impotencia; la salida hacia un entorno lleno de zarzas que representa los obstáculos, las dificultades, la falta de apoyo y el no ser creídas; los miedos que permanecen y condicionan su día a día; y, finalmente, un proceso de crecimiento, de recuperación y de volver a construir su vida, aun sabiendo que el camino es difícil y que también repercute en los hijos. En el mural, las mariposas simbolizan esa transformación, mientras que el girasol ha sido elegido por la familia de la mujer asesinada el pasado verano, como su flor favorita y elemento que la representará para siempre en su barrio.

Un girasol, símbolo de la familia de la última mujer asesinada en el municipio. / Ayuntamiento de Getafe

Un proyecto de 120 metros de longitud

Este mural forma parte de la primera fase de un proyecto artístico mucho más amplio, y cuya primera fase cuenta con 120 metros de longitud, que recorrerá la pantalla acústica del barrio de La Alhóndiga. La obra completa se desarrolla en varias escenas que representan la identidad del barrio, su naturaleza y su historia reivindicativa.

Entre ellas se incluyen elementos del parque de La Alhóndiga, escenas de infancia, lemas de lucha social y un homenaje a las calles con nombres de pájaros. El mural se está creando con la participación directa de los centros educativos del barrio. Cada centro está trabajando previamente el proyecto en el aula, preparando ideas y reflexiones que después trasladan al trabajo mural. También participarán otros artistas locales, asociaciones vecinales y entidades, en las tres fases que se contemplan. Los trabajos se retomarán tras el invierno con el buen tiempo.