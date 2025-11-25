Hacia una nueva etapa de amistad entre China y España

Las relaciones bilaterales entre China y España durante las últimas décadas se han fortalecido a través de la cooperación en ámbitos como la economía, la cultura, la ciencia y la tecnología. Este año, con motivo de la celebración del 20º aniversario del Acuerdo de Asociación Estratégica Integral entre ambos, y en un contexto internacional de profundos cambios, China y España afrontan una nueva fase de amistad.

Bajo el título Juntos hacia una nueva etapa: las relaciones entre China y España en un nuevo capítulo, EL PERIÓDICO DE ESPAÑA y la Embajada de la República Popular China, organizaron un encuentro en Madrid que busca ofrecer un espacio de análisis y reflexión sobre la evolución y el futuro de la relaciones entre ambos países.

El embajador de la República Popular China en España, Yao Jing, comenzó su intervención haciendo referencia a la reciente visita de los reyes de España a China, resaltando que en los últimos años “tanto el Gobierno español como los reyes han contribuido al acercamiento diplomático entre España y China”.

En esta línea puso de manifiesto que “España es un socio muy importante y la Unión Europea es una región de vital importancia para China” e incidió en la importancia que tienen estos dos actores “para desarrollar conjuntamente la tecnología en todos los sectores”. “Estamos ante una era de innovación tecnológica”, prosiguió Jing, que introdujo el nuevo Plan Quinquenal impulsado por el Gobierno chino, que pone el foco en el desarrollo tecnológico. El representante chino señaló que “España es bienvenida a participar en esta actualización tecnológica”.

Por otro lado, Yao Jing comentó que actualmente, “en pleno proceso de globalización, hemos visto que en el mundo aún existe una geopolítica unilateral”, y por eso desde la República Popular China abogan por el multilateralismo, que “tiene que estar aún más dentro del escenario internacional”. indicó que “el objetivo de China y España en el mundo se tiene que desarrollar de una forma pacífica” y, por eso, admitió que “la relación entre China y España inyecta una energía muy positiva para el desarrollo de las relaciones entre todos los países del mundo”.

En cuanto a los lazos comerciales, el embajador aseguró que “la Asociación Estratégica Integral entre los dos países no puede quedarse en un mero concepto, sino que hay que llevarla a la práctica para que todas las empresas, tanto chinas como españolas, puedan beneficiarse de esta colaboración y compartir frutos tecnológicos”. En este sentido, afirmó que “las empresas chinas van a seguir colaborando con las empresas españolas para que esta Asociación de Estrategia Integral entre los dos países sea más tangible”.“Tenemos que estrechar aún más los intercambios, las charlas y las conversaciones”, agregó.

De cara a la siguiente etapa, el embajador manifestó que “aún tenemos más retos y desafíos, pero tenemos la confianza de que bajo la dirección de los gobiernos chino y español podamos seguir trabajando mano a manos para aportar nuestro granito de arena a la paz mundial a través de las relaciones económicas y comerciales entre las empresas chinas y españolas”.

Durante la mesa redonda, moderada por la periodista de Prensa Ibérica, Atala Martín, la vicepresidenta del Patronato y directora de Cátedra China, Marta Montoro, puso el foco en los intercambios, “no solo de estudiantes académicos sino de enseñanza secundaria”, como “punto clave en la conexión España-China”. “Tenemos que ser capaces de fomentar los intercambios de adolescentes porque es ahí donde ponemos la semilla del conocimiento”, apostilló.

Asimismo, Montoro puso énfasis en que “los libros de texto españoles tienen que dar a conocer mejor la realidad de China y su historia, pero también creemos que los libros de texto chinos tienen que dar a conocer la realidad española, y que ahí está la fuente principal de intercambio y conocimiento”.

En cuanto a innovación y digitalización, Félix Valdivieso, presidente del IE China Center, afirmó que “a día de hoy plantearse un mundo sin mirar a Asia y, en concreto a China, es absolutamente irreal por muchos factores” como el tecnológico y el económico, entre otros.

Por otra parte, Irene Pardo, directora del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, refirió que “la memoria histórica y cultural debería estar más presente para conocer el momento en el que estamos hoy”. Apuntó que “el momento en el que estamos habitando bebe de toda esa tradición, de todas esas relaciones” y reconoció que “a veces el gran reto que tenemos desde el Festival es romper con la idea de lo clásico como lo antiguo, porque lo clásico hoy en día es más contemporáneo que cualquier otra expresión artística”.

Pardo argumentó que “qué mejor que conocer las realidades del mundo desde la emoción porque lo que sucede en un escenario es que quitamos esa idea abstracta de qué se hace en China, cómo se interpreta en China, y que se convierta en cuerpo, en voz y en una persona que está ahí”. Es por eso, subrayó, que “la cultura es fundamental” y que existe “un camino enorme para empezar a transitar hacia China”.

De izquierda a derecha, la periodista Atala Martín, Jorge Juárez, Group EVP & President Asia Pacific de Antolin; Marta Montoro, vicepresidenta del Patronato y directora de Cátedra China; Irene Pardo, directora del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, y Félix Valdivieso, presidente del IE China Center. / Alba Vigaray

Como proveedor global líder de soluciones tecnológicas para el interior del automóvil, Jorge Juárez, Group EVP & President Asia Pacific de Antolin, habló sobre la movilidad que “está cambiando todos los días y redefine el interior del automóvil”. “Ese espacio de vida que nosotros estamos ayudando a diseñar junto con los constructores -prosiguió-, se está convirtiendo en ese tercer espacio de vida, en el que está primero la casa, luego la oficina y posteriormente el vehículo”.

Juárez explicó que “China le da más peso a la rapidez, lo que hace que los coches sean más competitivos, que se desarrollen muchísimo más rápido y que se pongan en el mercado todas las innovaciones que en Europa cuestan mucho más que en Estados Unidos”.

Con la mirada puesta en el futuro

Para Marta Montoro la transformación de China se debe a que “ha puesto al ciudadano en el centro de la política pública”. En este sentido, destacó que “nuestros gobiernos deben tomar nota en ese sentido y hacer de verdad un círculo armonioso entre gobierno, empresa y ciudadano, sin olvidar la naturaleza”. “Si somos capaces de trabajar de esa manera y compartir conocimiento de un lado y del otro, podemos avanzar y abordar los cambios que se están estableciendo en el mundo”, concluyó.

Desde el punto de vista de Irene Pardo “tenemos que empezar a trabajar de manera más sistemática para crear estructuras que perduren en el tiempo”. En este punto, animó a “trabajar de manera más sostenida, desde el conocimiento, el respeto y la admiración mutua, y veamos de qué manera encajar”.

El presidente del IE China Center, Félix Valdivieso, detalló que “la innovación está compuesta de la invención y la imitación” y que “todo el mundo quiere inventar pero no tiene por qué ser así”. En este punto, destacó que “China lo ha hecho muy bien en imitar determinadas cosas técnicamente por lo que primero imita y luego innova. Y yo quiero estar en China porque veo que hay una migración económica que no encuentro en otros sitios, voy a imitar lo que están haciendo allí”.

Por último, Jorge Juárez explicó que “cuando las empresas españolas vayan a China tienen que pensar que China no es un sitio donde van a poner una oficina comercial sino que van a establecer relaciones duraderas y aportar tecnología”. Asimismo, se mostró convencido de que “España tiene muchísimas ventajas para que las empresas chinas vengan aquí y les atraiga el ecosistema industrial que tenemos”.