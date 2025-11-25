El mercadillo de Coslada recauda más de 2.500 euros para las víctimas supervivientes de la violencia machista

El tradicional Mercadillo Solidario de Coslada, organizado para recaudar fondos en apoyo a las supervivientes de violencias machistas y a sus hijas e hijos, ha logrado este año una recaudación de 2.500 euros, según ha informado el propio Ayuntamiento cosladeño.

La actividad, impulsada por el Consejo de las Mujeres de Coslada y la Concejalía de Igualdad y Diversidad, tuvo lugar el pasado sábado en el vestíbulo del Teatro Municipal de Coslada y está enmarcada en la programación anual con motivo del Día Internacional para la Eliminación de las Violencias hacia las Mujeres.

La concejala de Igualdad y Diversidad, Paz Garretas, ha destacado que "la respuesta de las asociaciones y de la ciudadanía demuestra, un año más, que Coslada es una ciudad que no mira hacia otro lado", tal y como ha recogido el Consistorio del municipio en una nota. La edil ha explicado que "este mercadillo no solo recauda fondos: crea conciencia, genera redes y reafirma el compromiso común de proteger y acompañar a las mujeres que viven o han vivido violencias machistas".

Desde 2019, el Mercadillo Solidario se celebra en el vestíbulo del Teatro Municipal. Este año han participado diversas asociaciones y entidades locales como Amanecer, Carmen García Bloise, Clara Campoamor, Casa de Castilla-La Mancha, Un Unicornio Brillante, Asociación Coslada y Sanfer Sin Gluten. Tras la votación de las entidades participantes, la recaudación de esta edición se destinará a la Fundación José María de Llanos. En el ámbito de acción social, la Fundación puso en marcha en 2013 el Espacio Mujer Madrid (EMMA), un centro de intervenciónintegral con mujeres que ofrece acogida, acompañamiento, atención individual y formación.