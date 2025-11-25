El menú del día en Madrid intenta retener a los clientes: comer por poco menos de 15 euros en la ciudad más cara

La clásica pizarra de fondo negro y rotulador de tiza blanca, colocada en la puerta de bares y restaurantes para atraer al comensal, marca ya una nueva cifra. Comer entre semana cuesta un 1,5% más que el año pasado: en 2025, el comensal español paga de media 14,20 euros por un menú del día. Un menú que, según el presidente de Hostelería de España, Emilio Gallego, supone para las personas trabajadoras un paréntesis en medio de unas jornadas laborales cada vez más exigentes, que ofrece una opción saludable y sostenible con productos de temporada, platos de cuchara y cocina casera y que, además, ayuda a reducir el desperdicio alimentario. Café, huevos, carne de vacuno y la electricidad están detrás de buena parte de la subida de costes que empuja al alza la pizarra.

En Madrid, donde la vivienda y los alquileres comerciales se han convertido en un lujo para muchos bolsillos, ese mismo menú del día se mantiene sorprendentemente contenido. El precio apenas se mueve, solo sube treinta céntimos (14,50 euros), pero lo hace a costa de la rentabilidad de los bares y restaurantes de la capital, que soportan una doble presión: la de los costes disparados y la de un cliente que ya no aguanta cualquier subida.

Menú del día. / EPC

Un oasis asequible en una ciudad cada vez más cara

El menú del día en Madrid se ha consolidado como un pequeño oasis en una ciudad donde todo lo demás parece subir: alquileres, hipotecas, transporte, cesta de la compra. Mientras el precio medio del menú en España se sitúa en 14,20 euros, los hosteleros madrileños apenas han aplicado incrementos significativos, conscientes de que perder al comensal de lunes a viernes sería letal. Para cientos de miles de trabajadores, sentarse a la mesa a mediodía significa:

Desconectar del ordenador o del mostrador.

Comer caliente, variado y relativamente saludable.

Socializar con compañeros en un entorno distinto al trabajo.

Desde Hostelería de España recuerdan que el menú del día no es solo una fórmula económica, sino también un mecanismo de bienestar y un vehículo de gastronomía local: cocina de temporada, platos de cuchara y recetas tradicionales que muchas casas han dejado de preparar. "Se deja de cocinar en los hogares y así, la hostelería crece", añade Gallego.

Costes disparados, márgenes al límite en la capital

Tras esa aparente estabilidad de precios se esconde una realidad mucho menos amable para el hostelero madrileño. La lista de costes disparados es larga:

Café, huevos y carne de vacuno , pilares de muchos menús, registran subidas de doble dígito en el último año.

, pilares de muchos menús, registran subidas de doble dígito en el último año. La electricidad , imprescindible en cocina y sala, se ha encarecido con fuerza.

, imprescindible en cocina y sala, se ha encarecido con fuerza. Las cuotas de autónomos y los alquileres de locales —especialmente duros en Madrid centro— siguen al alza.

y los —especialmente duros en Madrid centro— siguen al alza. Los costes laborales en restauración también crecen.

El resultado: se vende más caro, pero se gana menos. A nivel estatal, la facturación de la restauración crece en torno a un 3,4 %, pero la rentabilidad cae un 0,6 %. En la capital, donde el metro cuadrado comercial es de los más caros de España, esta ecuación es aún más delicada. En barrios de la periferia madrileña, donde muchos bares vivían casi exclusivamente del menú del día, una simple caída del 5-10 % en las ventas basta para poner en duda la viabilidad del negocio. De hecho, algunos ya han echado el cierre.

06/06/2016 Bar, bares, gente, personas, persona, hostelería, turismo en Madrid, turistas, turista, terraza, terrazas, salir, tomar algo, tomando algo, beber, bebiendo, comer, comiendo, camarero, camareros, restaurante, restaurantes, Plaza Mayor, trabajo ECONOMIA EUROPA ESPAÑA TURISMO URBANO SOCIEDAD EMPRESAS / EUROPA PRESS

Ajustes a la madrileña: medio menú, cartas flexibles y horarios recortados

Para sobrevivir, la hostelería ha puesto en marcha una batería de ajustes que se notan —y mucho— en la oferta diaria:

Medio menú al alza

Cada vez más locales ofrecen medio menú (un plato, bebida y/o postre) a un precio más contenido. Es la respuesta a trabajadores que quieren seguir comiendo fuera, pero recortan ración y ticket.

(un plato, bebida y/o postre) a un precio más contenido. Es la respuesta a trabajadores que quieren seguir comiendo fuera, pero recortan ración y ticket. Cartas más calculadas

Se cambian piezas de carne por cortes más asequibles, se refuerzan los platos de cuchara y de aprovechamiento y se combinan propuestas tradicionales con opciones más ligeras y saludables.

y se combinan propuestas tradicionales con opciones más ligeras y saludables. Horarios más reducidos: muchos bares han optado por cerrar las tardes, concentrando plantilla y recursos en las franjas de desayuno, comida y cena. "Mantener abierto todo el día, con la luz y el aire acondicionado encendidos, ya no sale a cuenta", indica Gallego.

En el centro de Madrid, donde el turismo internacional permite llenar dos turnos al mediodía y adelantar las cenas, algunos negocios logran doblar facturación con los mismos costes fijos. En barrios puramente residenciales, "esa posibilidad prácticamente no existe".

Imágenes de propuesta de menú de plato único. / Cedida

Preocupación por el alza de los platos preparados

A la inflación de costes se suma un nuevo frente: los supermercados que se comportan cada vez más como restaurantes. Lineales de platos preparados, vitrinas repletas de comida lista para llevar y, ahora, zonas con mesas y sillas para consumirla in situ. "Vamos a una sociedad que deja de cocinar y de comprar producto fresco, donde las soluciones de platos preparados puede ser un problema para la hostelería. Estamos abiertos a la competencia, pero jugando con las mismas reglas. Si se dan comidas y se consumen de forma habitual, tiene que tener el mismo tipo de licencias", advierte el secretario general de Hostelería de España.

El directivo distingue entre:

Las barras de degustación , habituales en pastelerías o comercios tradicionales, donde el cliente prueba el producto.

, habituales en pastelerías o comercios tradicionales, donde el cliente prueba el producto. Y los espacios de algunos supermercados que, con mesas y sillas para comer y cenar, se parecen cada vez más a un restaurante.

"Estamos abiertos a la competencia, pero a actividades iguales deben corresponder requisitos y obligaciones paralelas", insiste Gallego. En una ciudad como Madrid, donde el coste del local ahoga a muchos bares, la hostelería teme que esos "restaurantes de supermercado" compitan sin asumir las mismas cargas. "Puede tener cierta influencia y ser preocupante", añade.

En este contexto, el Ticket Restaurant aparece como una pieza clave para sostener el menú del día, especialmente en ciudades como Madrid. El director general de Edenred España, Stanislas de Bourgues, subraya que la subida de precios de este año ha sido "más controlada" y que los hosteleros reconocen que los clientes han vuelto a los restaurantes. Precisamente por eso reclama reforzar el Ticket Restaurant y elevar su límite de exención diaria. Actualmente, ese límite está fijado en 11 euros.

Desde Edenred y Hostelería de España consideran que es el momento de actualizar el tope exento, para que el beneficio recupere poder de compra, así como de proteger el menú del día como opción viable para el trabajador de oficina y desestacionalizar la demanda, fomentando el consumo de lunes a viernes y no solo en fines de semana.