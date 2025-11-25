Maroto abandona el Pleno después de que Almeida le acuse de nuevo de estar "rodeada por la corrupción"

Apenas una hora después de haber comenzado la sesión, la tranquilidad ha saltado por los aires en el Pleno municipal de este martes. La portavoz del Grupo Socialista, Reyes Maroto, ha abandonado la cámara después de que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, le acusase por enésima vez de estar "rodeada por la corrupción".

"Tan importante es limpiar las calles como las instituciones", ha replicado el regidor popular a una pregunta de la representante socialista sobre la suciedad de las calles de la capital. "Y limpiar la institución del Ayuntamiento de Madrid exige su salida inmediata del Pleno", ha añadido Almeida, antes de volver a culpar a Maroto de mentir sobre su relación con Víctor de Aldama y la trama de hidrocarburos.

"Usted tiene un problema de corrupción esférica", le ha espetado el edil madrileño a la portavoz del PSOE-M, "le miremos por donde miremos le rodea la corrupción, señora Maroto". Tratando de replicar por alusiones, pese a la negativa del secretario de Pleno a darle el turno de palabra, la portavoz socialista ha asegurado estar "un poquito harta de que este señor me acuse de corrupción", invitando a Almeida a que "cuando quiera, que vaya y me denuncie ante los tribunales, pero ya está bien de manchar mi imagen".

Lejos de dar marcha atrás, el alcalde ha seguido hacia delante, afirmando que a él no le "citan en ninguna de esas conversaciones" y que en el Gobierno municipal "no ha habido trama de hidrocarburos " ni "ninguna reunión para tramar una cuestión corrupta". La corrupción "la acecha, es una corrupción esférica, la miremos por donde la miremos", ha insistido Almeida, momento en el cual Maroto se ha levantado de su escaño y ha abandonado el hemiciclo.

Minutos después, cuando el primer edil ha concluido su intervención sobre las medidas en materia de vivienda llevada a cabo por su equipo de Gobierno, la portavoz del Grupo Socialista ha regresado a su asiento para continuar siguiendo la sesión. En declaraciones posteriores a los medios, Maroto ha acusado a Almeida de haber "atentado mi honor y mi dignidad" y ha anunciado que "la próxima vez que me acuse falsamente de corrupción nos veremos en los tribunales".

"Si esto se hubiese hecho en un entorno laboral en una empresa privada hoy estaríamos hablando de acoso laboral", ha afirmado la secretaria general del PSOE en la capital, para quien el alcalde ha "traspasado una línea roja" que no está dispuesta "a consentir". Por eso, "lo que le digo es que no voy a aguantar ni una más y que la próxima vez que lo haga nos veremos en los tribunales", ha subrayado ante los periodistas.