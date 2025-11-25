5.000 PERSONAS
Dos manifestaciones en Madrid por el 25N reclaman justicia, recursos efectivos y eliminación de la violencia contra las mujeres
Las marchas del Foro 25N y la Comisión 8M recorren las calles de Madrid entre pancartas moradas y lemas contra el negacionismo, la violencia machista, racista y patriarcal, mientras exigen una revisión urgente del sistema de protección a las víctimas
Las calles de Madrid se llenaron de pancartas, consignas y prendas moradas este martes, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Aunque divididas en dos marchas, las participantes coincidieron en sus reivindicaciones: erradicar la violencia machista, fortalecer la protección a las víctimas y combatir el negacionismo. Dos manifestaciones recorrieron la capital, reuniendo a unas 5.000 personas que exigieron el fin de todas las violencias machistas, recursos efectivos para la protección de las víctimas y el combate del negacionismo.
Según la Delegación del Gobierno, la marcha organizada por el Foro 25N y el Movimiento Feminista de Madrid concentró a 2.000 participantes entre Gran Vía y Alcalá hasta Plaza de España, mientras que la Comisión 8M movilizó a 3.000 personas desde Atocha hasta Jacinto Benavente, recordando a las mujeres represaliadas por el franquismo y visibilizando causas internacionales como la situación en Palestina.
La primera manifestación, organizada por el Foro 25N de Madrid y el Movimiento Feminista de Madrid, arrancó a las 19:00 horas desde la confluencia de las calles Alcalá y Gran Vía bajo el lema "Contra la violencia machista y el negacionismo ¡Basta de abandono institucional!". Entre gritos como "Aquí están las feministas abolicionistas" y "Cuidado, puedes tener a un putero al lado", la marcha recorrió el centro de la capital hasta la Plaza de España.
Las organizadoras denunciaron los fallos en las pulseras telemáticas para agresores, que consideran "graves", y reclamaron máxima diligencia y recursos públicos para garantizar un sistema eficaz. Entre sus demandas destacaron la aprobación de una ley abolicionista de la prostitución, la tipificación de los vientres de alquiler como delito y la lucha contra todas las formas de violencia sexual.
A esta marcha asistieron la ministra de Igualdad, Ana Redondo, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, junto a representantes del PSOE y del PP, encabezados por el vicesecretario de Igualdad de los populares, Jaime de los Santos.
La Comisión 8M recuerda a represaliadas y Palestina
Poco después, la Comisión 8M del Movimiento Feminista de Madrid inició su manifestación desde Atocha rumbo a la Plaza de Jacinto Benavente bajo el lema "Todas y todes contra la violencia racista y patriarcal". La marcha recordó a las mujeres represaliadas durante el franquismo y se vieron banderas palestinas, mientras se coreaban lemas como "¡No estamos todes, faltan les asesinades!" y "¡Fuera rosarios de nuestros ovarios!".
Las participantes portaban pancartas con frases como "No es no" y "Gritamos ahora para no callar por siempre". La movilización incluyó dos paradas simbólicas: una en la calle Atocha, 79, y otra en el monumento a los Abogados de Atocha, donde se leyeron manifiestos sobre violencia institucional y la memoria de las mujeres represaliadas.
Al llegar a la Plaza de Jacinto Benavente, las convocantes criticaron un sistema que "no previene, protege o repara" y denunciaron la violencia que el Estado ejerce con la crisis de cribados de cáncer de mama en Andalucía, la desprotección de las trabajadoras en domicilios y el cierre de los Espacios de Igualdad para mujeres en Madrid.
A esta marcha acudieron la co-coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, la portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, Verónica Barbero, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la ministra Ana Redondo, presente en ambas manifestaciones.
Críticas políticas
El 25N en Madrid estuvo marcado por las críticas políticas. Desde Más Madrid, Manuela Bergerot cuestionó a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, por negar la violencia machista en el caso del asesinato de una mujer en Alpedrete. Por su parte, Ione Belarra acusó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de ser un "peligro para las mujeres", y reclamó políticas efectivas en lugar de protección masculina. La secretaria de Igualdad del PSOE-M, Lorena Morales, señaló la "cobardía" de Feijóo por no exigir a Ayuso condenar públicamente la violencia de género.
A pesar de las diferencias entre las marchas, ambas coincidieron en la urgencia de reforzar las políticas públicas contra la violencia machista, garantizar protección efectiva a las víctimas y visibilizar el negacionismo que amenaza los avances en igualdad. En una tarde fría, las calles de Madrid se llenaron de pancartas, consignas y prendas moradas, recordando que la lucha contra la violencia hacia las mujeres sigue siendo una prioridad social y política.
- Los jóvenes que dejan Madrid para trabajar en Disneyland París: 'Soy camarera y cobro más que mis padres
- Segundo día laborable con cortes en Cercanías Madrid, que afectan a más de 104.000 viajeros: 'Los buses pasan constantemente
- Alegría y mucho alivio en la línea 7B en el primer día laborable tras su reapertura: “Hemos ganado horas de vida”
- La Comunidad de Madrid refuerza con 4,2 millones el mantenimiento de más de 450 puentes de la red regional
- La Comunidad de Madrid movilizará 6.600 efectivos y nuevos sistemas de señalización termosensibles para hacer frente a las nevadas en las carreteras este invierno
- El 'boom' de las librerías en La Latina: por qué no paran de abrir en este barrio de Madrid
- Síntomas para descubrir a tiempo el tumor más mortífero y difícil de diagnosticar, según la oncóloga de Alcalá
- El Ayuntamiento de Madrid renueva su identidad visual tras 20 años 'a coste de cero euros': así es el nuevo logotipo con letra 'chulapa