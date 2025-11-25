Los termómetros dejan atrás el otoño: el frío vuelve a la Comunidad de Madrid

Se van las lluvias, vuelve el frío. Después de un pequeño respiro, los termómetros en la Comunidad de Madrid vuelven a bajar este martes, dejando unas temperaturas mínimas en descenso, sobre todo a final de la jornada, con valores entre los los 2º y los 5ºC según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En cuanto a las temperaturas máximas, los mercurios no experimentarán apenas cambios salvo en la Sierra, donde anotarán un ligero descenso respecto al día anterior y sin descartar alguna helada débil en zonas altas. En la capital, por su parte, los cielos estarán despejados, con unas máximas en torno a los 12ºC.

También en la Sierra se espera una jornada desapacible con brumas y algún banco de niebla de carácter persistente en zonas altas, donde las nubes podrían ir acompañadas de algunas lluvias. La Aemet no descarta que estas precipitaciones se extiendan a zonas aledañas por la tarde.

El viento, por su parte, soplará flojo del noroeste, aumentando a moderado. Además, por la mañana, podrían darse algunas rachas de viento muy fuerte en la Sierra.

Los termómetros oscilarán entre los 4ºC y los 12ºC en Madrid; los 2ºC y 12ºC en Alcalá de Henares; los 2ºC y los 13ºC en Aranjuez; los 3ºC y los 9ºC en Collado Villalba; los 3ºC y los 12ºC en Getafe y 5ºC y los 12ºC en Navalcarnero. El frío va tomando carrerilla: a partir del miércoles, las mínimas volverán a descender por debajo de los 0ºC en algunos puntos de la Comunidad de Madrid.