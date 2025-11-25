Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EL TIEMPO

Los termómetros dejan atrás el otoño: el frío vuelve a la Comunidad de Madrid

Las temperaturas mínimas descienden y no se descartan heladas débiles en la Sierra

Una persona se protege del frío en Madrid.

Una persona se protege del frío en Madrid. / EFE/ Mariscal

Javier Niño González

Madrid

Se van las lluvias, vuelve el frío. Después de un pequeño respiro, los termómetros en la Comunidad de Madrid vuelven a bajar este martes, dejando unas temperaturas mínimas en descenso, sobre todo a final de la jornada, con valores entre los los 2º y los 5ºC según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En cuanto a las temperaturas máximas, los mercurios no experimentarán apenas cambios salvo en la Sierra, donde anotarán un ligero descenso respecto al día anterior y sin descartar alguna helada débil en zonas altas. En la capital, por su parte, los cielos estarán despejados, con unas máximas en torno a los 12ºC.

También en la Sierra se espera una jornada desapacible con brumas y algún banco de niebla de carácter persistente en zonas altas, donde las nubes podrían ir acompañadas de algunas lluvias. La Aemet no descarta que estas precipitaciones se extiendan a zonas aledañas por la tarde.

El viento, por su parte, soplará flojo del noroeste, aumentando a moderado. Además, por la mañana, podrían darse algunas rachas de viento muy fuerte en la Sierra.

Los termómetros oscilarán entre los 4ºC y los 12ºC en Madrid; los 2ºC y 12ºC en Alcalá de Henares; los 2ºC y los 13ºC en Aranjuez; los 3ºC y los 9ºC en Collado Villalba; los 3ºC y los 12ºC en Getafe y 5ºC y los 12ºC en Navalcarnero. El frío va tomando carrerilla: a partir del miércoles, las mínimas volverán a descender por debajo de los 0ºC en algunos puntos de la Comunidad de Madrid.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los jóvenes que dejan Madrid para trabajar en Disneyland París: 'Soy camarera y cobro más que mis padres
  2. Alegría y mucho alivio en la línea 7B en el primer día laborable tras su reapertura: “Hemos ganado horas de vida”
  3. La Comunidad de Madrid refuerza con 4,2 millones el mantenimiento de más de 450 puentes de la red regional
  4. El 'boom' de las librerías en La Latina: por qué no paran de abrir en este barrio de Madrid
  5. Síntomas para descubrir a tiempo el tumor más mortífero y difícil de diagnosticar, según la oncóloga de Alcalá
  6. El Ayuntamiento de Madrid renueva su identidad visual tras 20 años 'a coste de cero euros': así es el nuevo logotipo con letra 'chulapa
  7. Las seis universidades públicas madrileñas paran este miércoles y jueves para exigir más financiación y rechazar la futura Ley de Universidades
  8. Una bula papal de 1695 perdida durante un siglo reaparece en el Colegio de la Abogacía de Madrid

Directo | Arranca el debate sobre 'La Educación en la era de la Inteligencia Artificial'

Directo | Arranca el debate sobre 'La Educación en la era de la Inteligencia Artificial'

Eva Giménez: "Todos nuestros funcionarios deben saber trabajar con Inteligencia Artificial"

Guillermo Santamaría: "En dos minutos, pagando por Bizum, uno se saca la licencia de caza o pesca en Extremadura"

Guillermo Santamaría: "En dos minutos, pagando por Bizum, uno se saca la licencia de caza o pesca en Extremadura"

El Pleno de Cibeles aprueba definitivamente la nueva ordenanza de terrazas pese al rechazo de vecinos y oposición

El Pleno de Cibeles aprueba definitivamente la nueva ordenanza de terrazas pese al rechazo de vecinos y oposición

Guillermo Santamaría: "Hemos bajado sucesivamente los impuestos y la recaudación ha subido un 31% de 2022 a 2024"

Guillermo Santamaría: "Hemos bajado sucesivamente los impuestos y la recaudación ha subido un 31% de 2022 a 2024"