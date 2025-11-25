Madrid tendrá en 2026 un plan para proteger los derechos de las personas con discapacidad

La capital contará a partir del próximo año con un plan de acción para la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad, tal y como ha avanzado el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, en el Pleno municipal que se está celebrando este martes. También ha adelantado que la declaración institucional impulsada a instancias de CERMI llegará pasado del 3 de diciembre, cuando se conmemora el Día Mundial de las Personas con Discapacidad.

"Estamos en la fase final de la elaboración del plan estratégico de la Convención Internacional de Discapacidad para el periodo 2026-2028 en el contrato de asistencia técnica que está elaborando y que estamos en condiciones de presentar el próximo año", ha detallado el delegado en respuesta a una pregunta formulada por la edil Ana Lima (Más Madrid) sobre la ausencia de dicho plan desde 2019.

En su intervención, Lima ha denunciado "la invisibilidad sistemática que sufren las 350.000 personas madrileñas y madrileños con discapacidad bajo el mandato del PP porque desde 2019 Madrid carece de un plan de acción de promoción y protección a los derechos de las personas con discapacidad, seis años". Según la concejala de la oposición, falta "voluntad política, liderazgo y compromiso real con las personas con discapacidad".

En su réplica, Fernández ha señalado que el área continúa trabajando en el Plan Incluye y ha remarcado que ya está en marcha la Oficina Municipal de Vida Independiente, que cuenta con más de 500 usuarios. Ha mencionado además el refuerzo del Centro Ocupacional Villaverde y del Centro de Vía Naves de Tolosa, el programa de Respiro Familiar, el incremento del 33 % en la partida de libre concurrencia de subvenciones para las entidades y la subida de las subvenciones nominativas hasta los 815.000 euros.