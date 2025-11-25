CONCIERTOS
Hombres G anuncia la gira 'Los Mejores Años de Nuestra Vida' con fecha en Madrid en 2026: cómo y cuando comprar entradas
Las entradas se pondrán a la venta este viernes 28 de noviembre a partir de las 10 de la mañana
Hombres G, una de las bandas más queridas y emblemáticas de la música española, anuncian la gira Los Mejores Años de Nuestra Vida 2026, que dará comienzo en mayo del próximo año, y finalizará en el Movistar Arena de Madrid el 12 de diciembre.
Un tour especial que viene acompañado del largometraje documental homónimo que llegará a cines el 30 de abril de 2026; un original de Movistar Plus+ dirigido por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega que propone un viaje emocional y musical a través de la historia y el presente del grupo, en un relato en el que la experiencia, la energía y la conexión con su público se entrelazan para mostrar que el mejor momento de Hombres G es ahora.
Esta gira es, por tanto, una reivindicación del presente y toda una declaración de intenciones: Hombres G están en su mejor momento. Y su público también. Es un regalo para todos esos fans, fieles y de múltiples generaciones, que siguen llenando recintos y coreando sus canciones. Noches para pasárselo bien, muy bien, seña indiscutible de los conciertos de Hombres G, porque mantienen la misma pasión, fuerza y complicidad sobre el escenario.
"Queremos que esta gira sea una fiesta. Un homenaje a todos estos años vividos juntos, y a todo lo que aún nos queda por disfrutar. Porque creemos, de verdad, que estamos viviendo los mejores años de nuestra vida. Y esto es, sencillamente acojonante", explican los integrantes del grupo.
Tras más de 40 años de carrera, millones de discos vendidos y un legado imborrable en la historia de la música en español, David Summers (voz y bajo), Rafa Gutiérrez (guitarra), Dani Mezquita (guitarra) y Javi Molina (batería) conforman una de las bandas más sólidas de la escena pop-rock nacional y es una de los pocas que conservan su formación original.
¿Cómo puedo conseguir las entradas para el concierto de Hombres G?
La preventa será a partir de mañana miércoles 26 de noviembre a las 10h en Livenation.es
Las entradas a la venta el viernes 28 de noviembre a las 10 de la mañana en Livenation.es
En total, Hombres G ha anunciado fechas para 21 ubicaciones, las cuales son:
- 16 mayo – Albacete – Plaza de Toros
- 23 mayo – Castellón - Recinto de Ferias y Mercados De Castellón
- 19 junio – Córdoba – Córdoba Life
- 3 julio – Sevilla – Icónica Santalucía Sevilla Fest
- 9-11 julio – Portas – Festival Portamérica
- 11 julio – Gijón - Way! We Are Young
- 17- 18 julio – Castro-Urdiales – Festival Sonórica
- 25 julio – Palma de Mallorca – Son Fusteret
- 1 agosto – Fuengirola – Marenostrum Fuengirola
- 12 agosto – Chiclana de la Frontera – Concert Music Festival
- 20-23 agosto – Almeria – Cooltural Fest
- 29 agosto – Alicante – Área 12
- 18 septiembre – Guadalajara – Estadio Fuente de la Niña
- 19 septiembre – Granada – Plaza de Toros
- 3 octubre – Barcelona – Palau Sant Jordi
- 9 octubre – Murcia – Murcia On
- 14 noviembre – Valencia – Roig Arena
- 21 noviembre – Zaragoza – Pabellón Príncipe Felipe
- 28 noviembre – Pamplona – Navarra Arena
- 5 diciembre – A Coruña - Coliseum
- 12 diciembre – Madrid – Movistar Arena
