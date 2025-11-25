Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CONCIERTOS

Hombres G anuncia la gira 'Los Mejores Años de Nuestra Vida' con fecha en Madrid en 2026: cómo y cuando comprar entradas

Las entradas se pondrán a la venta este viernes 28 de noviembre a partir de las 10 de la mañana

Gira 2026 de Hombres G en Madrid.

Gira 2026 de Hombres G en Madrid. / MOVISTAR ARENA

Javier Niño González

Madrid

Hombres G, una de las bandas más queridas y emblemáticas de la música española, anuncian la gira Los Mejores Años de Nuestra Vida 2026, que dará comienzo en mayo del próximo año, y finalizará en el Movistar Arena de Madrid el 12 de diciembre.

Un tour especial que viene acompañado del largometraje documental homónimo que llegará a cines el 30 de abril de 2026; un original de Movistar Plus+ dirigido por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega que propone un viaje emocional y musical a través de la historia y el presente del grupo, en un relato en el que la experiencia, la energía y la conexión con su público se entrelazan para mostrar que el mejor momento de Hombres G es ahora.

Esta gira es, por tanto, una reivindicación del presente y toda una declaración de intenciones: Hombres G están en su mejor momento. Y su público también. Es un regalo para todos esos fans, fieles y de múltiples generaciones, que siguen llenando recintos y coreando sus canciones. Noches para pasárselo bien, muy bien, seña indiscutible de los conciertos de Hombres G, porque mantienen la misma pasión, fuerza y complicidad sobre el escenario.

"Queremos que esta gira sea una fiesta. Un homenaje a todos estos años vividos juntos, y a todo lo que aún nos queda por disfrutar. Porque creemos, de verdad, que estamos viviendo los mejores años de nuestra vida. Y esto es, sencillamente acojonante", explican los integrantes del grupo. 

Tras más de 40 años de carrera, millones de discos vendidos y un legado imborrable en la historia de la música en español, David Summers (voz y bajo), Rafa Gutiérrez (guitarra), Dani Mezquita (guitarra) y Javi Molina (batería) conforman una de las bandas más sólidas de la escena pop-rock nacional y es una de los pocas que conservan su formación original.

¿Cómo puedo conseguir las entradas para el concierto de Hombres G?

La preventa será a partir de mañana miércoles 26 de noviembre a las 10h en Livenation.es

Las entradas a la venta el viernes 28 de noviembre a las 10 de la mañana en Livenation.es

En total, Hombres G ha anunciado fechas para 21 ubicaciones, las cuales son:

  • 16 mayo – Albacete – Plaza de Toros
  • 23 mayo – Castellón - Recinto de Ferias y Mercados De Castellón
  • 19 junio – Córdoba – Córdoba Life
  • 3 julio – Sevilla – Icónica Santalucía Sevilla Fest
  • 9-11 julio – Portas – Festival Portamérica
  • 11 julio – Gijón - Way! We Are Young
  • 17- 18 julio – Castro-Urdiales – Festival Sonórica
  • 25 julio – Palma de Mallorca – Son Fusteret
  • 1 agosto – Fuengirola – Marenostrum Fuengirola
  • 12 agosto – Chiclana de la Frontera – Concert Music Festival
  • 20-23 agosto – Almeria – Cooltural Fest
  • 29 agosto – Alicante – Área 12
  • 18 septiembre – Guadalajara – Estadio Fuente de la Niña
  • 19 septiembre – Granada – Plaza de Toros
  • 3 octubre – Barcelona – Palau Sant Jordi
  • 9 octubre – Murcia – Murcia On
  • 14 noviembre – Valencia – Roig Arena
  • 21 noviembre – Zaragoza – Pabellón Príncipe Felipe
  • 28 noviembre – Pamplona – Navarra Arena
  • 5 diciembre – A Coruña - Coliseum
  • 12 diciembre – Madrid – Movistar Arena

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los jóvenes que dejan Madrid para trabajar en Disneyland París: 'Soy camarera y cobro más que mis padres
  2. Segundo día laborable con cortes en Cercanías Madrid, que afectan a más de 104.000 viajeros: 'Los buses pasan constantemente
  3. Alegría y mucho alivio en la línea 7B en el primer día laborable tras su reapertura: “Hemos ganado horas de vida”
  4. La Comunidad de Madrid refuerza con 4,2 millones el mantenimiento de más de 450 puentes de la red regional
  5. El 'boom' de las librerías en La Latina: por qué no paran de abrir en este barrio de Madrid
  6. Síntomas para descubrir a tiempo el tumor más mortífero y difícil de diagnosticar, según la oncóloga de Alcalá
  7. El Ayuntamiento de Madrid renueva su identidad visual tras 20 años 'a coste de cero euros': así es el nuevo logotipo con letra 'chulapa
  8. La Comunidad de Madrid movilizará 6.600 efectivos y nuevos sistemas de señalización termosensibles para hacer frente a las nevadas en las carreteras este invierno

La capacidad de la red eléctrica y el impacto de la IA en la administración y en las aulas emergen entre los retos que afrontan las comunidades

La capacidad de la red eléctrica y el impacto de la IA en la administración y en las aulas emergen entre los retos que afrontan las comunidades

El Reina Sofía abre de nuevo sus puertas a Juan Uslé, nombre clave de la abstracción y del arte español de las últimas décadas

El Reina Sofía abre de nuevo sus puertas a Juan Uslé, nombre clave de la abstracción y del arte español de las últimas décadas

Resumen de la primera jornada del Foro España 360

Los bebés hiperrealistas regresan a Arganzuela: así es la feria de 'reborn' más importante de España

Los bebés hiperrealistas regresan a Arganzuela: así es la feria de 'reborn' más importante de España

Hombres G anuncia la gira 'Los Mejores Años de Nuestra Vida' con fecha en Madrid en 2026: cómo y cuando comprar entradas

Hombres G anuncia la gira 'Los Mejores Años de Nuestra Vida' con fecha en Madrid en 2026: cómo y cuando comprar entradas

Yolanda Díaz llama a la movilización contra el Supremo y Bolaños pide “no generar desconfianza” en la justicia

Yolanda Díaz llama a la movilización contra el Supremo y Bolaños pide “no generar desconfianza” en la justicia