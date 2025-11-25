Hombres G anuncia la gira 'Los Mejores Años de Nuestra Vida' con fecha en Madrid en 2026: cómo y cuando comprar entradas

Hombres G, una de las bandas más queridas y emblemáticas de la música española, anuncian la gira Los Mejores Años de Nuestra Vida 2026, que dará comienzo en mayo del próximo año, y finalizará en el Movistar Arena de Madrid el 12 de diciembre.

Un tour especial que viene acompañado del largometraje documental homónimo que llegará a cines el 30 de abril de 2026; un original de Movistar Plus+ dirigido por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega que propone un viaje emocional y musical a través de la historia y el presente del grupo, en un relato en el que la experiencia, la energía y la conexión con su público se entrelazan para mostrar que el mejor momento de Hombres G es ahora.

Esta gira es, por tanto, una reivindicación del presente y toda una declaración de intenciones: Hombres G están en su mejor momento. Y su público también. Es un regalo para todos esos fans, fieles y de múltiples generaciones, que siguen llenando recintos y coreando sus canciones. Noches para pasárselo bien, muy bien, seña indiscutible de los conciertos de Hombres G, porque mantienen la misma pasión, fuerza y complicidad sobre el escenario.

"Queremos que esta gira sea una fiesta. Un homenaje a todos estos años vividos juntos, y a todo lo que aún nos queda por disfrutar. Porque creemos, de verdad, que estamos viviendo los mejores años de nuestra vida. Y esto es, sencillamente acojonante", explican los integrantes del grupo.

Tras más de 40 años de carrera, millones de discos vendidos y un legado imborrable en la historia de la música en español, David Summers (voz y bajo), Rafa Gutiérrez (guitarra), Dani Mezquita (guitarra) y Javi Molina (batería) conforman una de las bandas más sólidas de la escena pop-rock nacional y es una de los pocas que conservan su formación original.

¿Cómo puedo conseguir las entradas para el concierto de Hombres G?

La preventa será a partir de mañana miércoles 26 de noviembre a las 10h en Livenation.es

Las entradas a la venta el viernes 28 de noviembre a las 10 de la mañana en Livenation.es

En total, Hombres G ha anunciado fechas para 21 ubicaciones, las cuales son: