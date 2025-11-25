TRAS LA CONDENA A GARCÍA ORTIZ
El Gobierno de Ayuso critica el relevo del fiscal general y cree que Sánchez está "inhabilitado" para nombrar "a ninguna persona"
El portavoz autonómico, Miguel Ángel García Martín, ha acusado al presidente del Gobierno de tratar de "colonizar" todas las instituciones
Pese a la renuncia de Álvaro García Ortiz tras la condena del Supremo, la bronca entre instituciones continúa. La propuesta de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado tampoco convence a la Comunidad de Madrid, que considera que el presidente del Gobierno está "inhabilitado" para nombrar "a ninguna persona".
"Sánchez no está legitimado para poder nombrar a un fiscal general del Estado que al menos dé apariencia de independencia", ha asegurado Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local.
Preguntado sobre la propuesta del Gobierno para sustituir a García Ortiz, el también portavoz autonómico ha acusado a a Sánchez de tratar de "colonizar todas y cada una de las instituciones". "Por desgracia hemos tenido que asistir todos a un fiscal general del Estado que se ha sentado en el banquillo de los acusados por saltarse la ley que juró proteger", ha denunciado el García Martín.
"También lo ha intentado con la Fiscalía, también lo ha intentado con el Poder Judicial que ha sabido poner pie en pared y, por tanto, en este caso tenemos que celebrar que el Estado de Derecho haya salido victorioso", ha expresado el consejero, quien ha lamentado que España esté siendo "noticia en la prensa internacional" por la condena al fiscal general. "Es una muy mala noticia que estemos siendo noticia en la prensa internacional, precisamente, porque el Fiscal General del Estado ha sido inhabilitado, que no ha renunciado, ha sido inhabilitado por delinquir", ha finalizado el portavoz.
- Los jóvenes que dejan Madrid para trabajar en Disneyland París: 'Soy camarera y cobro más que mis padres
- Alegría y mucho alivio en la línea 7B en el primer día laborable tras su reapertura: “Hemos ganado horas de vida”
- La Comunidad de Madrid refuerza con 4,2 millones el mantenimiento de más de 450 puentes de la red regional
- El 'boom' de las librerías en La Latina: por qué no paran de abrir en este barrio de Madrid
- Síntomas para descubrir a tiempo el tumor más mortífero y difícil de diagnosticar, según la oncóloga de Alcalá
- El Ayuntamiento de Madrid renueva su identidad visual tras 20 años 'a coste de cero euros': así es el nuevo logotipo con letra 'chulapa
- Las seis universidades públicas madrileñas paran este miércoles y jueves para exigir más financiación y rechazar la futura Ley de Universidades
- Una bula papal de 1695 perdida durante un siglo reaparece en el Colegio de la Abogacía de Madrid