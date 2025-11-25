Estudiantes se encierran en la Facultad de Bellas Artes de la Complutense antes de la huelga universitaria en Madrid

Varios estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) se encerraron este martes en la Facultad de Bellas Artes para preparar la huelga universitaria 2025, que se llevará a cabo este miércoles 26 y jueves 27 de noviembre.

Según informó la asociación UCM por la pública, los universitarios iniciaron el encierro a las 20:00 horas y planeaban permanecer hasta la mañana del miércoles para organizar piquetes informativos que comenzarán alrededor de las 8:00 horas.

La huelga afecta a las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid y busca reclamar mayor financiación universitaria al Gobierno regional. Como parte de la protesta, habrá una concentración a las 15:30 horas frente a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, donde estudiantes y trabajadores entregarán una solicitud para participar en el proceso negociador de la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC).

En la UCM, centro que recientemente solicitó un préstamo de 34,5 millones de euros a la Comunidad para cubrir su déficit, los estudiantes desplegarán pancartas a las 12:00 horas y realizarán una concentración en Ciudad Universitaria, según informó el sindicato CGT en redes sociales.

La coordinadora de plataformas de universidades públicas exige que el Ejecutivo autonómico destine el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) de Madrid al presupuesto universitario, ya que actualmente la inversión se sitúa en el 0,4% del PIB regional.