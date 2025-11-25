Empiezan las obras del hotel-teatro de Pescaderías Coruñesas en Canalejas con 2027 en el horizonte

Vallas y operarios ya están desplegados en la plaza Canalejas para dar comienzo a las obras destinadas a transformar tres edificios históricos - el Teatro Reina Victoria, el Edificio Meneses y la Casa Allende- en un nuevo teatro-hotel con una superficie total de más de 10.000 metros cuadrados. Casi un año después del visto bueno definitivo otorgado por el Ayuntamiento de Madrid en noviembre de 2024, los primeros trabajos ya han arrancado, con vistas a una inauguración en el segundo semestre de 2027.

Impulsado por Pescaderías Coruñesas, grupo familiar madrileño propietario de los tres inmuebles y de restaurantes como Lhardy, Filandón o Desde 1911, el proyecto fue aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno en septiembre del año pasado. Pese al rechazo de la oposición - tanto Más Madrid como PSOE presentaron alegaciones al proyecto argumentando que Canalejas ya es una zona "altamente saturada" de establecimientos de hospedaje y que la iniciativa no responde al interés general, pues contribuye a aumentar la turistificación y la expulsión de los residentes del centro-, el Pleno de Cibeles le dio luz verde definitiva en dos meses después, con el voto a favor del PP, la abstención de Vox y el voto en contra de la izquierda.

El plan regula el cambio a uso terciario-hospedaje en los edificios situados en Príncipe 1 y Canalejas 3, así como la intensificación del uso cultural del teatro, ubicado en Carrera de San Gerónimo, 24; además de la ampliación bajo rasante y las condiciones de rehabilitación de un ámbito catalogado con nivel de máxima protección e integrado en el BIC 'Recinto Histórico de la Villa de Madrid'. Una intervención que, tal y como defiende el Gobierno municipal, permitirá "poner en valor el patrimonio municipal, su arquitectura" y "contribuir a la dinamización de la actividad económica y cultural del centro histórico de la ciudad".

El texto final del proyecto plantea la transformación del conjunto en 'Madrid Teatro', un híbrido entre hotel de lujo y teatro en funcionamiento, pensado para ofrecer experiencias integradas de alojamiento, gastronomía y programación musical y escénica. Una vez terminadas las obras, con una inversión prevista de alrededor de 30 millones de euros, la explotación hotelera y parte del concepto cultural correrán a cargo de UMusic Hotels, filial de Universal Music, que ya opera el UMusic Hotel de la antigua sala Albéniz.

El hotel de cinco estrellas, tendrá con un total de 67 habitaciones, repartidas entre Edificio Meneses y la Casa Allende. Contará también con zonas comunes de alto standing, como lobby, salones, restaurante y coctelería de Pescaderías Coruñesas; spa, gimnasio y una azotea con vistas sobre Canalejas y el eje Alcalá–Sevilla. Por su parte, el Teatro Reina Victoria mantendrá su uso cultural actual, intensificando su programación. Para ello, se incrementará su aforo en 348 localidades y se recuperará su cúpula retráctil.

Esta recuperación permitirá abrir el techo del teatro al cielo de Madrid, un elemento singular sin parangón en otros escenarios europeos. Asimismo, el proyecto también supondrá la rehabilitación de la fachada modernista, vidrieras, mosaicos de Talavera y otros elementos decorativos originales del arquitecto José Espelius; así como la renovación de instalaciones de seguridad, emergencias, climatización e insonorización, con materiales de última generación para compatibilizar confort acústico con el respeto al patrimonio.