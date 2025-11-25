METRO DE MADRID
David Bisbal, el invitado sorpresa de Metro de Madrid para dar la bienvenida a la Navidad: así ha sido su concierto exprés en Sol
El cantante ha interpretado temas conocidos como 'El Burrito Sabanero' o 'Ave María'
David Bisbal ha sorprendido hoy a todos los madrileños con un concierto exprés en el Metro de Madrid. El almeriense ha aparecido sobre las 11.00 horas de este martes en el vestibulo principal de la estación de Sol y, con ello, ha dado la bienvenida a la Navidad.
El cantante se ha subido a un pequeño escenario que se había habilitado en este punto neurálgico del suburbano madrileño y ha interpretado cuatro canciones, entre las que se encontraban sus ya míticas 'Burrito sabanero' y 'Ave María'.
Cientos de personas han podido disfrutar del recital que se ha extendido alrededor de 20 minutos y, lo mejor, es que poco después han acompañado al cantante a la Línea 3 a visitar el 'Tren de la Navidad' de Metro de Madrid.
Vuelve el 'Tren de la Navidad' a Metro de Madrid: fechas, horario y recorrido
Para el regreso del 'Tren de la Navidad', los vagones se han engalanado con una iluminación especial y se han vinilado tanto en el interior como en el exterior con motivos navideños. Cascanueces, lazos y bolas de Navidad se convierten estos días en pasajeros habituales de un Metro de Madrid en el que los colores rojo, verde y azul tiñen el ambiente.
Lo mejor de todo es que el tren navideño ya circula por las vías. Eso sí, si quieres darles una sorpresa a los más pequeños, has de saber que podrás encontrar a Papá Noel y a los pajes de Sus Majestades los Reyes Magos amenizando el desplazamiento en la Línea 3 los siguientes días y horas:
- Viernes 28 noviembre; 5, 12, 19 y 26 de diciembre; y 2 de enero de 17:00 a 20:00.
- Sábados 29 de noviembre; 6, 13, 20 y 27 de diciembre; y 3 de enero de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00.
- Domingos 30 de noviembre; 7, 14, 21 y 28 de diciembre; y 4 de enero de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00.
- El 8, 22, 23, 24, 30 y 31 de diciembre; y 5 de enero de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00.
