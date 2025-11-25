Cuatro universidades públicas madrileñas se sitúan entre las 100 mejores del mundo en siete disciplinas

En pleno debate sobre la financiación de las universidades públicas madrileñas, con dos jornadas de huelga y movilizaciones convocadas para los miércoles y jueves 26 y 27 de noviembre, y con la aprobación por parte del Gobierno de un decreto que endurece la creación centros de enseñanza superior recurrido por la Comunidad de Madrid ante los tribunales, se invocan a menudo palabras como "calidad" y "excelencia".

Ya hace un año, en una carta abierta firmada conjuntamente, los consejos de gobierno de las seis instituciones (Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Carlos III y Rey Juan Carlos) aseguraban que representan "un bien común" que debe ser protegido. "Su excelencia en investigación y docencia no se logra de forma improvisada, sino mediante una inversión constante y años de dedicación y esfuerzo por parte de la comunidad universitaria". Y más recientemente, hace un par de semanas, los decanos de las 26 facultades de la Universidad Complutense leían un manifiesto en el que aludían al "empeño permanente por alcanzar la excelencia [...], tal y como es reconocido año tras año en prestigiosos ránquines nacionales e internacionales".

A menudo se esgrimen clasificaciones internacionales para evaluar esa calidad y esa excelencia. Listas como el conocido Ranking de Shanghai, que revisa más de 1.800 universidades de todo el mundo y que acaba de publicar hace unos días la edición de 2025 de su Ranking Global por Materias Académicas (GRAS por sus siglas en inglés), en el que evalúa cuáles son las mejores instituciones del mundo para un total de 57 disciplinas, desde Matemáticas o Física, a Derecho, Turismo o Inteligencia Artificial.

De acuerdo con esa clasificación, cuatro universidades madrileñas figuran entre las 100 mejores del mundo en al menos una de esas 57 disciplinas. En el top 100 de siete de esas 57 materias aparece al menos una universidad madrileña. En una de ellas, en concreto en Matemáticas, se sitúan, de hecho, dos centros de la región, la Carlos III, que puntúa en el bloque entre las 75 y 100 mejores (solo se califican de una en una las 50 primeras), y la Universidad Complutense de Madrid (UCM), entre la 50 y la 75.

La Complutense es la universidad madrileña que mejor parada sale en el Ranking por Materias de Shanghai. Se puede ver su nombre en cinco disciplinas. En una, incluso, entre las 50 mejores, en el puesto 49. Se trata de Veterinaria, estudios en los que, según la lista, la institución que dirige Joaquín Goyache es la tercera mejor de España tras la Universidad Autónoma de Barcelona, en el puesto 23, y la Universidad de Córdoba, en el número 40. Justo por detrás de la Complutense, en el puesto 50 del mundo en Veterinaria, emerge la Universidad de Murcia.

La UCM sí aparece como la mejor de España, según el Ranking de Shanghai, en Biotecnología, donde es la única universidad española entre las 75 mejores, y en Ciencias de la Tierra, materia en la que ninguna otra institución nacional alcanza a posicionarse entre las 100 primeras. La quinta disciplina en la que esta institución se cuela en el top 100, en el bloque entre la 50 y la 75, es Odontología. En el mismo tramo mundial en Odontología está también la Universidad de Granada.

La Complutense mejora su posición respecto a las ediciones de 2024 y 2020 en todos los ámbitos en que está entre las 100 mejores del mundo salvo en Veterinaria, estudios en los que en 2024 era la 39 del mundo y en 2020, la número 14.

Además de la Complutense y la Carlos III, entre las 100 mejores universidades del mundo en alguna de las 57 disciplinas contempladas hay otros dos centros madrileños. Los estudios en Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Politécnica de Madrid están, como los de la Politécnica de Barcelona, entre el puesto 75 y el 100. Y la Universidad Autónoma de Madrid figura como única española en la clasificación de las 100 más valoradas a escala global en Física. La Autónoma estaba también entre las 100 punteras de esta lista en Matemáticas en 2020, pero ha caído en los de 2024 y 2025.

Las otras dos universidades públicas madrileñas, Alcalá de Henares y Rey Juan Carlos, no logran posicionar ningunos de sus estudios entre los 100 mejores del Ranking por Materias de Shanghai. La primera alcanza a posicionarse entre las 200 mejores mundiales en Ingeniería Eléctrica y Electrónica. La segunda, se coloca entre la 200 y la 300 en Ecología y en Odontología.

Ninguna entre las 300 mejores del mundo

La edición de noviembre del Ranking de Shanghai evalúa las distintas disciplinas académicas pero en agosto se publicó el índice que califica las universidades mundiales de manera integral. Ninguna de las seis públicas madrileñas se situó entonces no ya entre las 100 mejores del planeta, sino entre las 300 mejores.

La Complutense y la Autónoma aparecían entonces entre la 300 y la 400; la Politécnica, entre la 600 y la 700; la de Alcalá de Henares, entre la 700 y la 800, y la Carlos III, entre la 900 y la número 1.000. La Rey Juan Carlos no alcanzaba a entrar en la lista de las 1.000 mejores.

Solo la Universidad de Alcalá de Henares mejoraba su posición global respecto a 2020, al pasar del bloque entre la 800 y la 900 al bloque entre la 700 y la 800. La Autónoma y la Carlos III permanecían igual que en 2020. Tanto la Rey Juan Carlos, que en 2020 sí había entrado entre las 1.000 primeras, como la Politécnica, que pasó de estar entre las 600 mejores a estar entre la 600 y la 700, y la Complutense, que cayó de entre las 300 primeras para quedarse entre la 300 y la 400, retrocedieron posiciones.

De acuerdo con esta lista, la Complutense y la Autónoma se encuentran entre la tercera y octava universidades del país, junto a la Autónoma de Barcelona, la Pompeu Fabra, la Universidad del País Vasco y la Universidad de Granada. La Politécnica se sitúa entre la 15 y la 19 del país; la de Alcalá, entre la 20 y la 25, y la Carlos III entre la 30 y la 36. La Rey Juan Carlos, al no estar entre las 1.000 mejores del mundo, no es evaluada. En total, son 36 las universidades españolas que contempla entre las 1.000 mejores del mundo esta lista.

El Ranking Académico de Universidades del Mundo de Shanghai se publica desde junio de 2003, inicialmente elaborado por un conjunto de instituciones chinas y desde 2009 por Shanghai Ranking Consultancy, que se define como organización completamente independiente y no subordinada a ninguna universidad o agencia gubernamental. Para elaborarlo se emplean seis indicadores, entre ellos el número de alumnos o profesores que han ganado premios Nobel o Medallas Fields de la Unión Matemática Internacional o las citas y publicaciones en revistas científicas y académicas. Se evalúan más de 1.800 universidades, de las que se publican las 1.000 mejor valoradas.