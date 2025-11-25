REAL MADRID
Courtois, con gastroenteritis, se pierde el partido de Olympiacos
El portero abandonó la Ciudad Deportiva antes del entrenamiento de este martes, previo al viaje a Atenas
Malas noticias para Xabi Alonso. Courtois no podrá participar en el partido ante Olympiacos de este miércoles. El belga se marchó del entrenamiento del Real Madrid en Valdebebas esta mañana aquejado de una gastroenteritis que le impidió trabajar con normalidad. No se subirá al avión que llevará a la expedición blanca a Atenas hoy a las 13:30 horas, dejando la responsabilidad a un Andreyi Lunin que no había tenido oportunidades todavía con Xabi Alonso.
Courtois había jugado hasta ahora todos los minutos oficiales de la temporada. 1.080 en los 12 partidos de Liga, 360 en los cuatro encuentros de Champions y los 540 de los seis del Mundial de Clubes. De hecho, en el últim partido de Liga de Campeones, en Anfield ante el Liverpool, resultó decisivo para que los blancos no salieron goleados del campo inglés. Así que Lunin, que no ha disputado ni un minuto esta temporada, tendrá su primera oportunidad en Atenas. Se contaba con que debutase en la Copa del Rey, el próximo miércoles 17 de diciembre, pero ahora defenderá la portería en una competición, la Champions, de la que guarda grandes recuerdos como aquella tanda de penaltis en Manchester ante el City.
