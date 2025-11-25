REAL MADRID
El Real Madrid, en cuadro a Atenas: Courtois y Huijsen, bajas de última hora para el partido de Olympiacos
El portero sufre una gastroenteritis y el central, una sobrecarga en el muslo izquierdo
Malas noticias para Xabi Alonso. El Real Madrid viaja a Atenas en cuadro. Este martes se han confirmado las bajas de Thibaut Courtois y de Dean Huijsen, que se unen, en defensa, a las de Eder Militao, Antonio Rudiger y David Alaba. Un panorama realmente complicado para el técnico, que solo podrá contar con Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Fran García y Ferland Mendy. Por lo que todo apunta a que Carreras actuará de central junto a Asencio, o como alternativa recolocará a Aurelien Tchouameni en el eje de la defensa.
Courtois no podrá participar en el partido ante Olympiacos porque el belga se marchó del entrenamiento del Real Madrid en Valdebebas esta mañana aquejado de una gastroenteritis que le impidió trabajar con normalidad. No se ha subido al avión que lleva a la expedición blanca a Atenas hoy a las 13:30 horas, dejando la responsabilidad a un Andreyi Lunin que no había tenido oportunidades todavía con Xabi Alonso.
Courtois había jugado hasta ahora todos los minutos oficiales de la temporada. 1.080 en los 12 partidos de Liga, 360 en los cuatro encuentros de Champions y los 540 de los seis del Mundial de Clubes. De hecho, en el últim partido de Liga de Campeones, en Anfield ante el Liverpool, resultó decisivo para que los blancos no salieron goleados del campo inglés. Así que Lunin, que no ha disputado ni un minuto esta temporada, tendrá su primera oportunidad en Atenas. Se contaba con que debutase en la Copa del Rey, el próximo miércoles 17 de diciembre, pero ahora defenderá la portería en una competición, la Champions, de la que guarda grandes recuerdos como aquella tanda de penaltis en Manchester ante el City.
Tampoco está en la expedición un Dean Huijsen que se resintió de unas molestias y después de someterse a unas pruebas se ha confirmado que sufre una sobrecarga en el muslo izquierdo. Así que Xabi tendrá que rearmar una defensa de circunstancias para medirse al Olympiacos de Mendilibar, que ha empatado los dos partidos que ha jugado en su campo en Champions frente al Pafos (0-0) y al PSV (1-1).
- Los jóvenes que dejan Madrid para trabajar en Disneyland París: 'Soy camarera y cobro más que mis padres
- Alegría y mucho alivio en la línea 7B en el primer día laborable tras su reapertura: “Hemos ganado horas de vida”
- La Comunidad de Madrid refuerza con 4,2 millones el mantenimiento de más de 450 puentes de la red regional
- El 'boom' de las librerías en La Latina: por qué no paran de abrir en este barrio de Madrid
- Síntomas para descubrir a tiempo el tumor más mortífero y difícil de diagnosticar, según la oncóloga de Alcalá
- El Ayuntamiento de Madrid renueva su identidad visual tras 20 años 'a coste de cero euros': así es el nuevo logotipo con letra 'chulapa
- Las seis universidades públicas madrileñas paran este miércoles y jueves para exigir más financiación y rechazar la futura Ley de Universidades
- Una bula papal de 1695 perdida durante un siglo reaparece en el Colegio de la Abogacía de Madrid