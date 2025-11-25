CORTES DE TRÁFICO
Calles cortadas y alteraciones en el tráfico por las manifestaciones del 25N en Madrid: lugares y horas a evitar
Las manifestaciones se darán en franjas horarias distintas, pero ambos recorridos afectarán de forma directa a la circulación en uno de los núcleos más transitados de la capital
Madrid se tiñe de morado este martes 25 de noviembre con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Más de 40 movilizaciones feministas recorrerán esta tarde los principales ejes urbanos del país para denunciar la violencia machista y exigir más protección a las víctimas.
Las concentraciones obligarán a cortar varias calles del centro durante este martes, sin embargo, el Ayuntamiento ha detallado los tramos afectados para que la ciudadanía pueda buscar alternativas a sus rutas habituales. Ante todo, se recomienda evitar el uso del coche privado para acceder a puntos como Gran Vía, Atocha o Alcalá.
Las manifestaciones se darán en franjas horarias distintas, pero ambos recorridos afectarán, de una manera o de otra, de forma directa a la circulación en uno de los núcleos más transitados de la capital.
Alternativas para acceder al centro de Madrid
Durante la mañana, entre las 11:00 y las 12:30 horas, se esperan afectaciones puntuales en el entorno de la Plaza de Toros de Las Ventas, la calle Alcalá y Manuel Becerra. Por la tarde, entre las 18:00 y las 22:30 horas, las restricciones se intensificarán en las zonas próximas a Atocha, Jacinto Benavente y especialmente en Gran Vía, donde la circulación quedará seriamente limitada durante la celebración de ambas marchas.
La Comisión 8M ha convocado su manifestación a las 19:00 horas desde Atocha, con destino en la Plaza Jacinto Benavente. Por otra parte, el Foro de Madrid contra la Violencia hacia las Mujeres y el Movimiento Feminista de Madrid marcharán desde Alcalá-Gran Vía hasta Plaza de España desde las 18:30.
Ante este escenario, las autoridades municipales insisten en optar por el transporte público, especialmente para acceder a las líneas de Metro L1 y L5 (Gran Vía) o L1, C1, C2, C3, C4a, C4b, C5, C7 y C8 en Atocha. En un principio, las estaciones mantendrán su operatividad, pero las manifestaciones pueden afectar a su funcionamiento habitual de producirse aglomeraciones.
