ALTO RIESGO
Más de 1.200 efectivos en el dispositivo de seguridad para el Atlético - Inter de Milán
Se prevé la presencia de unos 2.150 aficionados italianos sin entrada para el encuentro de este miércoles
Más de 1.200 efectivos conformarán el dispositivo de seguridad previsto por la Delegación del Gobierno en Madrid para el partido de fútbol entre el Atlético de Madrid y el Inter de Milán de Champions. El encuentro, considerado de 'alto riesgo', se disputará en el Estadio Riyadh Air Metropolitano a partir de las 21:00 horas de este miércoles.
La Delegación prevé que el enfrentamiento, correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League, llene el aforo del estadio. Además, se espera la presencia de alrededor de 2.150 aficionados italianos sin entrada, según ha informado en un comunicado.
La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha catalogado el encuentro como partido de 'alto riesgo'. Esto implica que ambos clubes están obligados a adoptar medidas de seguridad adicionales en el sistema de venta de entradas, separación de aficiones y control de acceso.
El operativo de seguridad, que se encargará de vigilar las zonas cercanas al estadio Metropolitano para prevenir incidentes, estará formado por agentes de la Unidad de Intervención Policial, la Unidad Especial de Caballería, la Brigada Provincial de Información y la Brigada Móvil de la Policía Nacional, así como Guardia Civil de Tráfico, Policía Municipal, Samur-Protección Civil, Bomberos y vigilantes auxiliares del propio club. Además, se refuerzan los despliegues preventivos, especialmente en lo referido a la vigilancia de las hinchadas, siempre en coordinación con todos los operadores implicados en la celebración del evento deportivo y la protección de los asistentes.
