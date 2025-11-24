Los vecinos de Hortaleza denuncian pintadas de esvásticas y una agresión con gas pimienta tras un concierto: "Así es esta gentuza"

La Asociación Vecinal La Expansión de San Lorenzo ha denunciado la aparición de "pintadas de esvásticas" en su local del distrito madrileño de Hortaleza. Según informó la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) en un comunicado, el fin de semana también se registró una agresión con gas pimienta tras un concierto organizado por el colectivo.

Una asociación vecinal denuncia "pintadas de esvásticas" en su local de Hortaleza / FRAVM

El suceso ocurrió después de una actuación musical celebrada en el Centro Social El Nido, en la calle Santa Susana, donde tocaron Los Santeros y Conan Castro and The Moonshine Piñatas. La actividad forma parte de los encuentros semanales que organiza este grupo de melómanos, dedicado a escuchar vinilos y a promover conciertos en el barrio.

De acuerdo con la versión de la asociación, uno de los organizadores y cuatro músicos portugueses fueron los últimos en abandonar el local, alrededor de las dos de la madrugada. Mientras esperaban un taxi en la calle, vieron acercarse a cinco hombres con la cabeza rapada y estética ‘skin’ que se dirigían hacia el espacio ya cerrado. Al percatarse de la presencia de los músicos, se acercaron y les rociaron gas pimienta antes de huir. Uno de los afectados tuvo que ser atendido por personal sanitario y los hechos fueron denunciados en la comisaría del distrito.

La asociación recuerda que este episodio se suma a otra agresión reciente contra tres jóvenes migrantes, "que también fueron atacados con gas pimienta" frente a un centro de ocio juvenil de la calle Mar Amarillo. Según señalan, las víctimas eran menores residentes en el Centro de Primera Acogida de Hortaleza y necesitaron atención médica.

En su mensaje, el colectivo lamenta la repetición de ataques: "No soportan que hagamos barrio y ofrezcamos cultura gratuita al vecindario: así es esta gentuza", señalan desde la Asociación Vecinal La Expansión de San Lorenzo.