Telemadrid estrena este lunes 'Madrileños por la Historia': ¿quién es el enigmático pintor aragonés que inaugura el programa?

Telemadrid estrena este lunes a las 22:45 Madrileños por la Historia (MXH), un nuevo programa de entretenimiento que combina ocio, cultura, gastronomía, rutas por la Comunidad de Madrid y divulgación histórica. Conducido por los periodistas Goyo González y Raúl Pacheco, el espacio propone un original viaje en el tiempo con personajes históricos que "vuelven" a la actualidad para recorrer los lugares que marcaron sus vidas y descubrir cómo han cambiado con el paso de los siglos.

Los personajes cobran vida gracias a la interpretación de Carla Hidalgo y Fernando Herrán, que encarnarán a figuras como Isabel II, Francisco de Goya, Miguel de Cervantes o Felipe II, entre otros. Con vocación de servicio público y divulgación, Madrileños por la Historia invita al público a aprender disfrutando, acercando el pasado a los espectadores de forma amena.

El primer episodio estará protagonizado por Francisco de Goya, quien desvelará el origen del término 'goyesco' y repasará su profunda huella en la ciudad. El pintor visitará enclaves emblemáticos como la Plaza de Toros de Las Ventas, museos donde hoy se conservan muchas de sus obras y espacios cargados de historia como el Parque de El Capricho. El episodio también llevará a Goya hasta Chinchón, localidad donde residió y que conserva su vínculo con el artista.

¿Qué relación tiene Francisco de Goya con Madrid?

Francisco de Goya nació el 30 de marzo de 1746 en Fuendetodos, un pequeño pueblo de Zaragoza. Aunque aragonés de nacimiento, su llegada a la Corte lo convirtió en un madrileño de adopción. De familia humilde, desde joven demostraría tener un talento artístico único que no tardaría en hacerle sobresalir. Su destreza, su capacidad para ir más allá de las modas y su forma de captar la verdad humana en cada trazo hizo de él un adelantado a su época.

Innovador y profundamente expresivo, Goya se ganó el favor de la corte y de la Familia Real española, llegando a ser nombrado Pintor de Cámara del rey Carlos IV. Aunque retrató a reyes y nobles, con la llegada de la Guerra de la Independencia abandonó la grandiosidad de la Corte para abrazar una pintura más cruda y sincera. Nacieron así obras inmortales como El 2 de mayo de 1808 en Madrid, más conocido como La lucha con los mamelucos, o El 3 de mayo en Madrid, también denominado como Los fusilamientos.