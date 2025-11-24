Robots contra el papeleo en la sanidad madrileña: el Gregorio Marañón ya ahorra más de 5.700 horas de trabajo

Más de 5.700 horas de trabajo administrativo se han ahorrado ya en el Sistema Madrileño de Salud (Sermas) gracias a la implantación de sistemas tecnológicos de software y que ha conseguido reducir las tareas repetitivas que realizan los profesionales sanitarios.

La Comunidad de Madrid ha desplegado estas herramientas digitales en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, con el objetivo de aliviar la carga burocrática y optimizar la gestión interna. Unos automatismos que pueden trabajar en paralelo a la actividad del personal e incluso en horario nocturno.

En este hospital madrileño se han instalado ocho automatismos robóticos: cuatro de ellos están ya en funcionamiento, dos se encuentran en fase de validación y otros dos están en desarrollo. Gracias a este despliegue, se han digitalizado varios procesos clave en el ámbito de recursos humanos y la gestión documental.

Entre los trámites ya automatizados destaca la descarga del fichero de situación de la plantilla, que actualiza los datos de personal en tiempo real y supone un ahorro de 117 horas de trabajo para los profesionales. O la verificación de credenciales del personal sanitario, un proceso que antes se realizaba de forma manual y que ahora acumula más de 8.200 consultas automatizadas, con una reducción de 586 horas de dedicación.

Otro de los procesos afectados es la digitalización de registros administrativos que incluyen documentación de pacientes, historial médico e informes de diagnóstico o tratamiento, tanto para la atención de enfermos como para fines estadísticos y de investigación. Este sistema gestiona más de 9.000 lotes y genera un ahorro de 4.400 horas de trabajo, entre otros beneficios.

Nuevos proyectos para certificados y servicios prestados

La Comunidad de Madrid ya trabaja en nuevos proyectos para automatizar procesos como la descarga de servicios prestados o la generación de certificados de servicios, con un volumen previsto de más de 9.000 operaciones mensuales a través de sistemas especializados. "La previsión del Gobierno autonómico es extender progresivamente esta tecnología a otras áreas con alta carga administrativa como admisión, archivo o secretarías de servicios asistenciales, con el objetivo de continuar optimizando procesos y mejorando tanto la eficiencia profesional como la calidad de la atención al paciente", así lo asegura el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde.

En paralelo, se está analizando la puesta en marcha de nuevos automatismos en el ámbito de recursos humanos de otros centros sanitarios públicos de la región para mecanizar el intercambio de información con el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (Insst). Esta medida afectaría a 18 infraestructuras de salud pública de la Comunidad de Madrid: 16 centros hospitalarios, el Summa y atención primaria.

Esta iniciativa forma parte de la Estrategia de Transformación Digital impulsada por la Agencia para la Administración Digital (Madrid Digital), dependiente de la Consejería de Digitalización, a través del Centro de Automatización Robótica (CAR), operativo desde marzo de 2024.