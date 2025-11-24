El presidente de la Asamblea de Madrid propone añadir "presuntamente" a los minutos de silencio por violencia machista

El presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, ha propuesto este lunes en la Junta de Portavoces de la Cámara que se añada el término "presuntamente" en los minutos de silencio que se guardan cuando hay víctimas de violencia machista. La decisión se produce tras la polémica del pleno del pasado jueves, cuando el propio Ossorio empleó una fórmula distinta para solicitar respeto por "la muerte" de una mujer en Alpedrete, sin mencionar como es habitual "la última víctima de violencia de género en la región".

Así lo han explicado los portavoces de las formaciones en la rueda de prensa posterior a la Junta y ha confirmado posteriormente la Presidencia del parlamento, que han indicado que la Asamblea de Madrid incluye el minuto de silencio cuando la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género declara que un crimen ha tenido como motivación la violencia de género.

Según destaca, esa declaración, "que incluye siempre el término 'presunto'", "solo tiene efectos estadísticos", porque son los tribunales los que determinarán el tipo de delito cometido. A la visita de esto, el presidente ha propuesto que los servicios de la Cámara redacten una fórmula similar a la que se viene utilizando, pero "añadiendo el término presunto o algo similar para ser respetuosos con el Estado de Derecho". "La Asamblea de Madrid le da la máxima importancia a la lucha contra la violencia de género y a los minutos de silencio como una manifestación más de esa lucha contra esta lacra", han añadido.

Alpedrete, un caso polémico

El caso del asesinato en Alpedrete ha sido muy conflictivo. El pasado 15 de noviembre, una mujer fue hallada muerta en un chalet de la localidad con 50 puñaladas por arma blanca, presuntamente asestadas por su pareja que, al parecer, después se suicidó. Posteriormente, el alcalde de la localidad, Juan Rodríguez (PP), definió al agresor "como un buen padre".

La polémica surgió a raíz de las declaraciones del alcalde de la localidad, que suscitaron una lluvia de críticas, incluidas las del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, cuando el regidor justificó que el presunto agresor era "un buen padre", que "quería mucho a la madre", pero "estaba luchando por una incapacidad laboral que nunca llegó y que al final la presión no ha podido con él".

Tras todo ello, los hijos de la pareja emitieron un comunicado en defensa de su padre, quien, según denunciaron, solicitó ayuda al sistema y fue "ignorado" y "abandonado".

Choque político

Desde la izquierda ya habían adelantado el pasado jueves que llevarían a esta Junta los minutos de silencio por víctimas de violencia machista, después de que en el último Pleno Ossorio llamase a un minuto por la mujer "muerta" en Alpedrete.

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha criticado que el presidente de la Asamblea cambiara "de forma unilateral" la fórmula del minuto de silencio y ha reprochado que Vox y PP hayan usado argumentos "calcados" para ello. "Yo lo que espero es que el Partido Popular recapacite y no nos lleve a un retroceso de 20 años", ha lanzado tras reclamar que no se añada el presunto tras vincular esta posición de los 'populares' con los "acuerdos y negociaciones" de cara a futuro con Vox, afirmando que el coste de las mismas no puede ser "la vida y la seguridad de las mujeres".

Mar Espinar, portavoz del PSOE, considera que Ossorio "obedece la voz de su ama" y ha destacado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "no ha condenado ningún asesinato de violencia machista esta legislatura" al tiempo que "niega la evidencia de que cuando un marido arremete contra su mujer con 40 puñaladas sea violencia machista". "Creo que es un atraso. Creo que esto ya era algo que habíamos superado. El PP de Ayuso enloquecido por fagocitar lo que queda de Vox, ahora pretende que retrocedamos 50 años atrás", ha cargado.

Por su parte, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha defendido el criterio del presidente de la Asamblea de Madrid y ha destacado que en el mensaje que pone la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género se incluye el término "presunto". Sobre el caso de la pasada semana ha afirmado que se dio un una fórmula "especial" porque la familia de la víctima "no quería que se utilizara el nombre de la madre" y tampoco "esos términos".

Por último, la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha indicado que su formación "se respetó" el minuto, pero cree que las mujeres madrileñas lo que quieren "es protección" y que "ojalá se guardaran los minutos de silencio por todas las víctimas inocentes de la terrible violencia que ocurre en muchas ocasiones dentro del ámbito familiar y también fuera del ámbito familiar".