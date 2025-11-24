La Policía Local de Alcobendas gestiona 40 atestados por violencia machista en 2025

La Unidad de Violencia de Género de la Policía Local de Alcobendas, conocida como Grupo Luna, ha instruido un total de 40 atestados en lo que va de 2025. Este trabajo ha resultado en 22 detenciones y 18 investigados no detenidos. El balance de la actividad de la unidad se ha dado a conocer con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El Grupo Luna, creado para ofrecer una atención integral a las víctimas de violencia de género, cuenta con un equipo de 12 agentes especializados y tres mandos del área de Policía Judicial. La unidad opera las 24 horas del día, todos los días del año, y tiene como objetivo proporcionar un apoyo continuo y especializado a las mujeres que sufren este tipo de violencia.

El Grupo Luna se centra en tres áreas clave de actuación: prevención y sensibilización, intervención en situaciones de crisis y protección de las víctimas. Además de atender las intervenciones urgentes, también se encarga de realizar seguimientos de las órdenes judiciales, gestionar acompañamientos para garantizar la seguridad de las víctimas y llevar a cabo acciones de sensibilización en colaboración con otros organismos locales, como la Casa de la Mujer y la Unidad de Agente Tutor de la Policía Local.

Labor del Grupo Luna en 2025

En lo que va de 2025, la unidad ha realizado 233 entrevistas a víctimas de violencia de género y 52 a agresores. También han atendido 60 solicitudes de información, realizado 169 acompañamientos y llevado a cabo 475 controles de medidas de seguridad. Además, han realizado 657 gestiones con juzgados, 35 con las Unidades de Atención a la Familia y Mujer del Ministerio del Interior, 15 con servicios sociales, 30 con la Casa de la Mujer y 295 con el Centro de Emergencia.

Entre las gestiones realizadas, el Grupo Luna ha elaborado 74 informes, 133 notificaciones y ha realizado tres diligencias y tres comparecencias en el Cuerpo Nacional de Policía.

Contacto con la Unidad de Violencia de Género de la Policía Local de Alcobendas

Las personas que necesiten contactar con el Grupo Luna pueden hacerlo a través del teléfono 092 en cualquier momento del día. Este servicio está disponible tanto para las víctimas de violencia de género como para aquellas personas que sean testigos o tengan conocimiento de casos de abuso.