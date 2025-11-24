Pancakes esponjosos, bacon crujiente y milkshakes XXL: así es el brunch que recorre Estados Unidos sin salir de Atocha

Madrid suma un nuevo plan de brunch de fin de semana que mira directamente a Estados Unidos. Bajo el lema Fuel up for the ride, el hotel de Atocha propone The American Way of Brunch, una experiencia pensada para disfrutar sin prisas, abundante, divertida y descaradamente golosa.

La idea es sencilla: rendir homenaje al brunch más auténtico de Estados Unidos a través de sabores icónicos que todos asociamos a las películas y series. En la mesa se dan cita pancakes mantecosos con sirope de arce, huevos benedict, tostadas con bacon crujiente, cereales de colores, donuts y batidos cremosos que evocan los clásicos diners y los roadtrips por carretera.

Pancakes esponjosos, bacon crujiente y milkshakes XXL: el brunch que lleva a Madrid de costa a costa sin salir de Atocha. / Cedida

De Nueva York a California: un viaje por Estados Unidos en cada plato

La experiencia arranca con una "Baker Basket", una bandeja inicial para compartir con bollería, cookies, cereales y tostadas que marca el tono del brunch: abundancia y espíritu compartido. Después llegan los "Showstoppers", los platos estrella que funcionan como un viaje gastronómico por distintos estados de EE UU:

Primera parada en Nueva York . Los huevos benedict, a elegir con salmón o jamón, representan el lado más clásico y cosmopolita del brunch.

. Los huevos benedict, a elegir con salmón o jamón, representan el lado más clásico y cosmopolita del brunch. Rumbo a California no podía faltar la tostada de aguacate con huevos al gusto, guiño al estilo de vida californiano y a ese toque healthy que muchos buscan en el brunch.

no podía faltar la tostada de aguacate con huevos al gusto, guiño al estilo de vida californiano y a ese toque healthy que muchos buscan en el brunch. Escala en Texas : para los amantes del comfort food, una bacon cheeseburger con patatas fritas que sube el nivel de contundencia y saciedad.

: para los amantes del comfort food, una bacon cheeseburger con patatas fritas que sube el nivel de contundencia y saciedad. Final en Illinois: la ruta termina con unos pancakes con frutos rojos y sirope de arce, esponjosos, fotogénicos y pensados para bañarse en sirope.

Cada una de estas propuestas puede reforzarse con la opción "Fuel Up", es decir, versiones más potentes con extra de queso, bacon o salsas, ideales para quienes quieren salir con el depósito lleno.

"Guilty pleasures" y milkshakes para rematar el plan

En un brunch americano en Madrid no pueden faltar los postres. Aquí mandan los "Guilty Pleasure", porque esos placeres culpables tienen seña de identidad.

Cheesecake al más puro estilo neoyorquino

al más puro estilo neoyorquino Brownie de chocolate, intenso y perfecto para compartir

La parte líquida también se viste de película con milkshakes cremosos en sabores banana, chocolate, fresa o cookies & cream, pensados para los amantes del dulce y de las fotos en redes sociales. Todo ello con un marcado espíritu desenfadado, muy ADN rockero, que invita a compartir, probar de todo y disfrutar sin culpabilidad.