El número 58 del Paseo de las Delicias, el portal de Madrid donde solo viven recuerdos

El edificio localizado en el número 58 del Paseo de las Delicias, esquina con calle Ciudad Real, fue construido en el año 1910, según Catastro. De tres plantas, en la actualidad se encuentra protegido por el Plan Especial de Agrupación De Parcelas Protegidas en Sector Arganzuela, que en 2021 la declaró como vivienda especial, en nivel 3. También aparece en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid.

Su aspecto recuerda a esa imagen del Paseo de las Delicias a principios del siglo XX, cuando se convirtió en una zona más industrial y este tipo de construcciones, que recuerdan al diseño de Émile Cachelièvre para la cercana Estación de Delicias, fueron proliferando. Su fachada consta de un valor histórico-arquitectónico enorme debido a su ladrillo caravista, su cámara de aire, y una hoja de ladrillo de 8 cm de espesor. Tal y como se menciona en el informe anteriormente mencionado, su gran estado de conservación le da un atractivo único.

Actualmente, se pretenden reordenar las parcelas en un proyecto que reformará la estructura interna de las viviendas. Hasta entonces, y desde hace años, las casas se encuentran en desuso. Tanto es así, que la entrada a este número 58 se ha reconvertido, transformándose en uno de los portales más singulares de Madrid.

"A la gente le parece un lugar muy curioso, entran por si hay otra puerta al otro lado"

Hoy día, en esta entrada se puede encontrar un fotomatón. Así, tal cual. Una de esas cápsulas de toda la vida donde entramos a hacernos fotos de carnet, o para sacarnos una tanda de imágenes divertidas que cierren una noche de juerga. Lo curioso es que, en este caso, la cabina está localizada en el interior de este supuesto 'portón'.

"A la gente le llama la atención. Muchos entran por si después del fotomatón encuentran otra puerta. Por lo menos le da algo de vida al edificio, que lleva mucho tiempo vacío", nos explica una anciana en una frutería cercana. "Da mucha pena ver un portal lleno de pintadas y cerrado a cal y canto, de esta forma al menos el edificio sigue formando parte activa del barrio", opina, en este caso la dueña del negocio.

En El Periódico de España, nos paramos un rato frente a este curioso espacio. En apenas quince minutos, vemos entrar a una pareja de jóvenes, que se hacen una tirada de fotografías románticas. Al poco, un señor de avanzada edad entra, presumiblemente, para tomarse imágenes más serias. En todo caso, queda claro que este número 58 del Paseo de las Delicias sigue muy frecuentado, pese a que hayan pasado años desde que sus vecinos originarios abandonaran el lugar, sumiendo en el silencio el interior de este pintoresco edificio. Su recuerdo, como el de miles de personas que han inmortalizado su paso de Madrid en esta cabina, sigue vivo en este portal.