Muere una persona en un incendio de un chalet en Las Rozas

Una persona de edad avanzada ha perdido la vida esta noche en un incendio de una vivienda en el municipio de Las Rozas, ha informado esta madrugada el 112 de la Comunidad de Madrid.

Cinco dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid han extinguido el incendio, que ha afectado a uno de los dormitorios de la primera planta de la vivienda, que se trata de un chalet, ha detallado el 112 en su cuenta de la red social X. Los bomberos han ventilado la vivienda, que se encontraba muy afectada por el humo, y han comprobado que los chalets de al lado no se han visto afectados.

Los servicios de emergencias de Summa 112 a la vivienda, sólo pueden confirmar el fallecimiento de un varón de avanzada edad que se encontraba en la vivienda y atienden a una mujer de unos 50 años que es trasladada al Hospital Puerta de Hierro con pronóstico leve por intoxicación de humo. Otras ocho personas han sido atendidas por intoxicación leve de humo y han sido dadas de alta en el lugar.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación del suceso.