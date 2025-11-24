Abre esta semana el mercadillo de Navidad más famoso (y esperado) de Madrid: casetas que parecen sacadas del norte de Europa

El espíritu navideño ya se ha adueñado de las calles de Madrid. Si bien estas semanas la capital ya abría las puertas de diferentes mercadillos de Navidad y dejaba ver la agenda de planes para las fiestas, ha sido el encendido del alumbrado navideño lo que vuelto a revelar la ilusión de la ciudadanía por esta época del año.

Niños y adultos reciben con emoción una nueva temporada de las fiestas y, lo mejor, es que aún quedan numerosos planes que se encargarán de profundizar en ese sentimiento. Las actividades de Navidad en Madrid echan mano de todo género de ilusiones, desde la que despierta la Nochebuena con Papá Noel hasta la ansiada cena familiar de Nochevieja.

Ahora, sin duda, una de las mayores tradiciones de la navidad madrileña son los múltiples mercadillos navideños artesanos que emergen por toda la ciudad. Son una excelente oportunidad para encontrar en sus casetas los regalos necesarios para estas fiestas, pues son tan divertidos como originales.

El mercadillo más esperado de la Navidad abre sus puertas esta semana

Algunos de los mercadillos más conocidos de Madrid ya han abierto sus puertas y, otros, están a punto de hacerlo. Uno de los más conocidos ya calienta motores para instalarse en plena Plaza Mayor hasta principios de enero, con más de 100 casetas de color rojo con techos puntiagudos al más puro estilo del norte de Europa.

Este año, el mercadillo de la Plaza Mayor abrirá el jueves 27 de noviembre y estará disponible hasta el 31 de diciembre. Un año más, la Asociación del Mercado Tradicional Navideño de la Plaza Mayor acoge a todos los vendedores en este enclave madrileño para ofrecer sus productos, donde se pueden encontrar principalmente belenes, adornos navideños y artículos de broma.

¿Qué otros mercadillos de Navidad hay en Madrid?

Si quieres explorar otros mercadillos, en la plaza de Juan Goytisolo, junto al Museo Reina Sofía, también se pueden encontrar habitualmente los tradicionales puestos navideños. La Plaza de Isabel II suele contar con varios puestos donde los madrileños y turistas podrán realizar alguna compra navideña, al igual que la Plaza de España, que normalmente acoge La Navideña, con mercadillo y pista de hielo.

Historia del mercadillo navideño de la Plaza Mayor

El mercadillo de la Plaza Mayor nació en el siglo XVII, cuando los comerciantes vendían pavos y pollos vivos en la vecina plaza de Santa Cruz. Con el paso del tiempo, lo que empezó como un mercado de alimentos se transformó en una cita navideña que perdurado en el tiempo. A día de hoy, el mercado reúne 104 casetas, todas gestionadas por la Asociación del Mercado Navideño de la Plaza Mayor.