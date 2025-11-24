Madrid da voz al entorno de las víctimas por el 25N: "La violencia nunca golpea a una sola persona, destroza todo su entorno de una manera silenciosa e invisible”

Un día antes del 25N, obligados por el Pleno municipal que se celebra este martes, el Ayuntamiento de Madrid ha celebrado esta mañana el acto oficial por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer poniendo el foco en el entorno de las víctimas, quienes también sufren las largas raíces de las consecuencias del maltrato y quienes, en tantos y tan dolorosos casos, deben lidiar con la ausencia de la persona querida asesinada.

La primera persona en intervenir en el acto - conducido por la directora general de Igualdad y Violencia contra las Mujeres, Ana Fernández- ha sido Carmen Flores, en representación de la Unión de Asociaciones Familiares, quien ha empezado denunciando con crudeza la magnitud de la violencia machista, con 1333 mujeres asesinadas desde 2003 y 40 en lo que va de año, y una media de 544 denuncias diarias por violencia de pareja. Unas cifras que, ha subrayado, "no son solamente datos", sino que de cada uno de ellos "hay una persona, hay víctimas, hay familiares".

Reconociendo el trabajo que yal lleva a cabo el Ayuntamiento en esta materia, Flores ha pedido "reforzar estas políticas de igualdad como la mejor manera de prevenir” y combatir esta "lacra social que es la violencia contras las mujeres", insistiendo en que se trata de una cuestión de Estado en la que “todos y todas somos cómplices si miramos hacia otro lado”. La representante de las asociaciones de mujeres ha cerrado su discurso con una apelación colectiva a que estos compromisos no se queden "en los despachos", sino "debemos toda la sociedad salir unida para gritar mañana el 25 de noviembre contra la lucha de la violencia hacia las mujeres".

Ha tomado el relevo Daniel García, oficial de la Policía Municipal de Madrid de la Comisaría Integral de Distrito de Villa de Vallecas - a donde se derivan cerca de la mitad de los casos de violencia machista que se denuncian en la capital-, que ha hablado de las "dos caras de la moneda" de la labor que llevan a cabo: por un lado, la satisfacción cuando la intervención policial y los recursos permiten que una mujer reconstruya su vida “en un entorno más estable, tranquilo y en paz”; y, por otro, la frustración cuando la violencia se prolonga pese a las actuaciones policiales y judiciales, en casos complejos que exigen “una coordinación eficaz de todos los servicios públicos”.

Sobre el escenario del auditorio del Palacio de Cibeles, el inspector ha compartido dos experiencias personales —el asesinato de una antigua profesora y los años de violencia sufridos por su hermana— que marcaron su decisión de dedicarse a esta especialidad para que otras mujeres tengan “el apoyo, la protección, los conocimientos y los recursos adecuados para salir de ella”. Tras ello, García ha concluido recalcando la importancia de la prevención y la denuncia, pues “cada aviso, cada llamada, cada protocolo activado puede salvar una vida”; y reafirmando, en nombre de la Policía Municipal, el compromiso de luchar “para que ninguna mujer más pierda la vida en manos de quien dice quererla”.

El momento más intenso del breve acto ha llegado de la mano de Verónica Moreno, sobrina de una mujer asesinada por su expareja. Visiblemente emocionada, ha rememorado la llamada “rota” de su abuela, la búsqueda angustiosa de sus primas y la carrera hacia la comisaría donde las encontraron, y cómo con 19 y 17 años se quedaron “sin madre, sin padre y con un dolor imposible de medir”, obligadas a cambiar de ciudad y rehacer su vida solo sostenidas por su abuela. Con más rabia, ha recordado también los fallos del sistema, como la falta de derechos de orfandad por seguir vivo el padre, una liquidación de gananciales que se alargó 12 años y unos permisos penitenciarios que llegaron “demasiado pronto”.

Ha sido un “un sendero largo y profundo lleno de cicatrices invisibles”, ha reivindicado, pero dos décadas después hoy sus primas son madres y profesionales. Agradecida por poder ser su voz en el acto, Moreno ha destacado que “la violencia machista nunca golpea a una sola persona, destroza todo su entorno de una manera silenciosa e invisible”. Por ello, ha lanzado un llamamiento al compromiso colectivo contra un problema que "nos interpela a toda la sociedad", recordando que "la violencia no empieza el día del asesinato, empieza mucho antes en el silencio, en el miedo, en la indiferencia”.

El último en subir al escenario ha sido el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, que ha empezado su discurso apelando a los grupos municipales, incluido el propio, a acordar una declaración institucional. Si tras escuchar los testimonios de hoy “no somos capaces de hacer una declaración institucional de mínimos, es que no estamos ni a la altura de las mujeres ni a la altura del conjunto de los madrileños”, ha lanzado. Recalcando la gravedad de los datos, el regidor popular ha afirmado que el 25N no es una fecha de celebración, sino un día de “recuerdo hacia todas las mujeres que sufren esta violencia y hacia todo su entorno familiar”, pues solo desde el recuerdo y el compromiso se podrá decir algún día que se ha acabado con “la pesadilla” que aún se sufre en Madrid y en toda España.