SUCESOS
Grave accidente de moto en Colmenar Viejo: un joven se sale de la M-607 y choca contra una farola
El motorista, de 24 años, es trasladado en helicóptero al Hospital 12 de Octubre con lesiones graves
EFE
Un joven de 24 años ha sufrido heridas graves tras perder el control de la moto que conducía en la M-607, a la altura del kilómetro 29.800, y colisionar contra una farola en la localidad de Colmenar Viejo. El accidente, ocurrido en la mañana de este lunes, ha dejado al motorista con una posible lesión medular, lo que ha obligado a su traslado urgente a un centro hospitalario.
Según han informado fuentes de Emergencias de la Comunidad de Madrid 112, el joven viajaba solo en la moto. Los servicios sanitarios del SUMMA-112 estabilizaron al herido en el lugar del siniestro antes de evacuarlo en helicóptero sanitario al Hospital 12 de Octubre de Madrid, donde permanece bajo atención médica.
La Guardia Civil de Tráfico ha iniciado una investigación para esclarecer las causas del accidente.
