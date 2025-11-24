El delegado de la AEMET en Madrid, sobre el inicio de la temporada de nieve: "Lo más frecuente en estos últimos años..."

Este pasado fin de semana, los puertos de Somosierra y Navacerrada vieron caer los primeros copos de nieve del, aún no oficial, invierno. Si bien la cota de nieve no llegó a descender tanto como en un principio se preveía, basta echar un vistazo a la Sierra de Guadarrama para comprobar que sus puntos más altos se encuentran cubiertos por un manto de nieve en esta mañana de lunes. Las mínimas cayeron hasta los seis grados bajo cero en esta zona, provocando estas precipitaciones e ilusionando a los madrileños más aficionados al esquí.

No obstante, parece que todavía tendremos que esperar un poco más para vivir nevadas fuertes en la Comunidad de Madrid. El inicio de semana ya es una prueba de que el temporal gélido que azotó España la semana pasada fue un episodio temporal: desde este lunes, las mínimas ya han crecido varios grados, dejando atrás las heladas y la posibilidad de nieve.

"Desde estas fechas puede nevar ya en Madrid"

Miguel Ángel Pelacho, delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Madrid, ha señalado a El Periódico de España cuál es el pronóstico de los expertos respecto a la llegada oficial de la temporada de nieve. Según señala, las nevadas "más copiosas" deberían retrasarse a la segunda parte del invierno, es decir, a los meses de febrero y marzo.

"Respecto a la temporada de nieve, desde estas fechas puede nevar ya en Madrid, sobre todo en la Sierra. Por ello no se descarta que a partir de ahora pueda haber ya grandes nevadas, con entradas de aire muy frío. Pero en el territorio de la Comunidad de Madrid lo más frecuente en estos últimos años es que las nevadas más copiosas se retrasen a los últimos meses del invierno", explica Pelacho.

Así pues, todavía tendremos que aguardar unos meses para ver las pistas de Navacerrada a pleno rendimiento.