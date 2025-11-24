TIEMPO
El delegado de la AEMET en Madrid, sobre el inicio de la temporada de nieve: "Lo más frecuente en estos últimos años..."
Este fin de semana ya se pudieron ver los primeros copos en las zonas más altas de la Sierra de Guadarrama
Este pasado fin de semana, los puertos de Somosierra y Navacerrada vieron caer los primeros copos de nieve del, aún no oficial, invierno. Si bien la cota de nieve no llegó a descender tanto como en un principio se preveía, basta echar un vistazo a la Sierra de Guadarrama para comprobar que sus puntos más altos se encuentran cubiertos por un manto de nieve en esta mañana de lunes. Las mínimas cayeron hasta los seis grados bajo cero en esta zona, provocando estas precipitaciones e ilusionando a los madrileños más aficionados al esquí.
No obstante, parece que todavía tendremos que esperar un poco más para vivir nevadas fuertes en la Comunidad de Madrid. El inicio de semana ya es una prueba de que el temporal gélido que azotó España la semana pasada fue un episodio temporal: desde este lunes, las mínimas ya han crecido varios grados, dejando atrás las heladas y la posibilidad de nieve.
"Desde estas fechas puede nevar ya en Madrid"
Miguel Ángel Pelacho, delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Madrid, ha señalado a El Periódico de España cuál es el pronóstico de los expertos respecto a la llegada oficial de la temporada de nieve. Según señala, las nevadas "más copiosas" deberían retrasarse a la segunda parte del invierno, es decir, a los meses de febrero y marzo.
"Respecto a la temporada de nieve, desde estas fechas puede nevar ya en Madrid, sobre todo en la Sierra. Por ello no se descarta que a partir de ahora pueda haber ya grandes nevadas, con entradas de aire muy frío. Pero en el territorio de la Comunidad de Madrid lo más frecuente en estos últimos años es que las nevadas más copiosas se retrasen a los últimos meses del invierno", explica Pelacho.
Así pues, todavía tendremos que aguardar unos meses para ver las pistas de Navacerrada a pleno rendimiento.
- Los jóvenes que dejan Madrid para trabajar en Disneyland París: 'Soy camarera y cobro más que mis padres
- ¿Sabes cuáles son los tres barrios de Madrid con más belloteros y mangurrinos?
- Síntomas para descubrir a tiempo el tumor más mortífero y difícil de diagnosticar, según la oncóloga de Alcalá
- Madrid coloca cuatro clubes nocturnos entre los cien mejores del mundo
- La Comunidad de Madrid refuerza con 4,2 millones el mantenimiento de más de 450 puentes de la red regional
- La remodelación de la marquesina de Atocha encara su recta final: más luz, más espacio y mejor acceso para los viajeros
- El 'boom' de las librerías en La Latina: por qué no paran de abrir en este barrio de Madrid
- Centenares de personas se manifiestan frente al Supremo contra la condena al fiscal general: 'Golpistas con toga