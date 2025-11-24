La Comunidad de Madrid movilizará 6.600 efectivos y nuevos sistemas de señalización termosensibles para hacer frente a las nevadas en las carreteras este invierno

Los viejos métodos siguen funcionando, pero hay que abrirse a los nuevos tiempos. El Plan de Inclemencias Invernales de la Comunidad de Madrid para garantizar la movilidad por los más de 2.500 kilómetros de carretera que gestiona, 370 de ellos por encima de los 1.000 metros de altitud, contempla capacidad para almacenar hasta 5.000 toneladas de sal, pero también el uso pionero en España de un sistema de señalización termosensible que garantiza que sea visible en temperaturas y condiciones adversas.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado hoy la estrategia, implementada hasta el próximo 30 de abril y que prevé la movilización de hasta 6.600 efectivos, entre personal y vehículos, medio millar más que el año pasado, informa la Comunidad de Madrid. Se suma a los recursos para la red estatal de carreteras presentados la semana pasada pro el delegado del Gobierno, Francisco Martín

Entre las novedades de este año está el estreno de un proyecto piloto en España de señalización viaria pensado para que siga siendo visible en condiciones climatológicas complicadas. Fabricado con materiales capaces de aumentar su propia temperatura, puede pasar -10ºC a 20ºC en un minuto y medio, de manera que la señalización no queda cubierta de nieve. Hasta 18 de estos dispositivos se instalarán "en puntos estratégicos de la red viaria regional".

Asimismo se probará un sistema de sensores autónomos e inalámbricos con capacidad de predicción meteorológica en la calzada. Estarán conectados directamente con SIGESCA, la plataforma de gestión y conservación viaria de la Comunidad de Madrid, lo que permitirá a la Dirección General de Carreteras anticipar con más precisión posibles heladas y, sobre todo, ajustar en cada caso la cantidad de sal o salmuera necesaria en el asfalto o el tiempo que tardará en deshacerse, circunstancia que afirman desde el Gobierno regional, permitirá ahorros de material y una mejor gestión de los efectivos.

El resto del operativo corresponde con lo aplicado otros años con cierto aumento de recursos. Gran parte del plan reposa sobre la Dirección General de Carreteras, dependiente de la Consejería de Vivienda, Infraestructuras y Transportes. El departamento dispondrá este invierno hasta 300 profesionales, 59 camiones quitanieves, tres turbofresas, 91 vehículos de vigilancia y 12 de empuje para intervenciones rápidas.

El empleo de sal y salmuera frente a la generación de hielo en las calzadas será, como es habitual, uno de los puntos principales del plan. A este respecto, se han habilitado 43 puntos de almacenamiento de sal, con capacidad para más de 5.000 toneladas, y ocho plantas de fabricación de salmuera ubicadas en 14 de los 17 Centros de Conservación de la red de carreteras autonómicas, capaces de producir más de 400.000 litros de este material, avanza el Gobierno regional.

El otro pilar del plan se sustenta sobre la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, que aporta 6.000 profesionales y 600 vehículos, coordinados por la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112). Entre los profesionales y medios disponibles se enumeran 1.680 bomberos, 288 agentes forestales, 81 todoterreno, 460 vehículos (dos de ellos con pala quitanieves ubicados en Navacerrada y Lozoyuela), además de dos helicópteros operados en colaboración con la Unidad de Drones.

Se suman también las más de 29 brigadas forestales, integradas por hasta nueve personas cada una y equipadas con más de 40 dispositivos para despeje de nieve y esparcimiento de sal. Además, en el dispositivo, la Comunidad de Madrid cuenta también a 3.500 integrantes de Protección Civil, incluidos más de 3.000 voluntarios. Se activa también, en caso de necesidad, el Equipo de Respuesta Logística Inmediata de Voluntarios ante Emergencias (ERIVE), formado por más de un centenar de personas con recursos como todoterrenos con pala quitanieves y equipos de esparcido de sal, una unidad de soporte vital básico, otro vehículo de primera intervención, dos automóviles de apoyo logístico y material para rescates, desde mantas a bebidas autocalentables.

Desde la Comunidad de Madrid se hace un llamamiento a la responsabilidad de los ciudadanos y se recuerda la necesidad de llevar cadenas o neumáticos de invierno, adecuar la velocidad a las condiciones de la carretera y el vehículo, llenar el depósito de combustible, cargar los dispositivos móviles y equiparse con ropa de abrigo y mantas, además de consultar las condiciones meteorológicas y las previsiones antes de un desplazamiento. En la pasada campaña Madrid 112 activó el Plan de Inclemencias Invernales en nivel 0 durante un total de nueve días en cuatro ocasiones distintas: una en enero, otra en febrero y dos en marzo.