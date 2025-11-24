CCOO denuncia los fallos y la "importante desafección" de las madrileñas con el sistema de protección de las víctimas de violencia de género

En un informe presentado esta mañana con motivo del 25N que se celebra este martes, CCOO de Madrid denuncia que la violencia contra las mujeres sigue siendo “un problema estructural” en la Comunidad de Madrid, y que los asesinatos machistas - tres en la región en lo que va de año- son solo “la punta del iceberg” de unas violencias mucho más extendidas y menos visibles. El único factor común de riesgo de todas ellas es "ser mujer", señala el sindicato, que alerta también de una "importante desafección" de las madrileñas con el sistema de protección a las víctimas.

“No se puede naturalizar su persistencia ni consentir discursos negacionistas", ha afirmado durante la presentación Lidia Fernández, responsable de mujer de CCOO Madrid, para quien como sociedad "no debemos olvidar que la violencia contra las mujeres representa una brutal manifestación de la desigualdad entre mujeres y hombres", así como de la "violación de derechos humanos más extendida del mundo".

Según los datos recabados por la entidad, solo la mitad de las mujeres asesinadas en 2024 y 2025 había denunciado previamente. El informe advierte de que esa brecha entre el discurso institucional y la realidad se traduce en fallos concretos de protección y de apoyo económico. Las ayudas apenas cubren al 6,9% de las mujeres con orden de protección en la región, con 329 ayudas concedidas entre 2024 y 2025, reprocha el sindicato, una cifra inferior a la de comunidades como Galicia o Andalucía.

También son muy reducidos los contratos bonificados para la inserción laboral de víctimas de violencia de género, sexual o trata, que CCOO califica de “ínfimos” frente al volumen de casos. A esto se suma la caída de los recursos presupuestarios: el programa autonómico contra la violencia de género desciende a 38,2 millones en 2026 y arrastra un 13,7% de fondos sin ejecutar en 2024, mientras que la partida de Asuntos Taurinos asciende a 7,2 millones, casi una quinta parte de lo destinado a violencia de género.

Más allá de la falta de recursos, CCOO denuncia también una arquitectura institucional “débil y desactualizada”. La Comunidad de Madrid sigue sin Ley de Igualdad y mantiene caducadas, desde 2021, la Estrategia madrileña contra la violencia de género, la de trata y la de igualdad de oportunidades, prorrogadas sin una nueva planificación. La entidad reprocha, asimismo, que la mayoría de los servicios de atención a víctimas estén externalizados mediante pliegos “cada vez más ajustados”, lo que repercute en la precariedad de las plantillas y en la calidad de la atención.

Por otro lado, el informe dado a conocer este lunes incorpora también la denuncia de lo que califica como “violencia institucional” en el acceso al aborto: solo el 0,37% de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizaron en hospitales públicos madrileños en 2024 y la Asamblea regional rechazó crear un registro de objetores de conciencia.

Como respuesta a estas carencias, el sindicato reclama una nueva Estrategia madrileña contra la violencia de género, una comisión de seguimiento del Pacto de Estado con participación de organizaciones de mujeres y agentes sociales, y el refuerzo de los servicios públicos directos, con plantillas estables y especializadas. También pide más recursos para la inserción sociolaboral de las víctimas, la ejecución íntegra de los fondos presupuestados y medidas de prevención que incluyan educación afectivo-sexual y formación específica para profesionales, empresas y medios de comunicación.