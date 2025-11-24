Ayuso apunta contra Sánchez ante la posibilidad de que García Ortiz pida amparo al Constitucional: "Al Tribunal Supremo le ha nacido otro Tribunal Supremo"

Lejos de apagarse, la polémica en torno a la condena a dos años de inhabilitación al fiscal general del Estado en el juicio seguido contra él en el Tribunal Supremo por revelación de secretos relativos al proceso contra Alberto González Amador continúa escalando entre los Gobiernos central y madrileño. Después de que Pedro Sánchez apuntara ayer a la posibilidad de que "otras instancias", en referencia al Tribunal Constitucional, deberán "dirimir algunos aspectos que pueden ser controvertidos", la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, le ha acusado hoy de erigirse en titular de los tres poderes del Estado y pretender "corregir" al alto tribunal. "Al Tribunal Supremo le ha nacido otro Tribunal Supremo", ha señalado.

"Sánchez ha decidido que manda en el Tribunal Supremo", ha declarado la mandataria autonómica, "que dicta las sentencias y que las va a corregir desde el Tribunal Constitucional. Ordena al Supremo, manda en el Constitucional, manda en la Fiscalía, en sus palabras. Por tanto, Sánchez es los tres poderes del Estado. Si él es los tres poderes del Estado y nadie está por encima de Sánchez, ni la ley ni la justicia, ¿cómo se le llama?", ha proseguido en referencia al revuelo que causaron sus propias palabras el pasado viernes al valorar la sentencia del Tribunal Supremo y considerar la actuación de la fiscalía como propia "de una dictadura".

Ayuso ha profundizado hoy en sus críticas contra Sánchez, de quien dice que es quien se sentaba en el banquillo del Tribunal Supremo. "El Gobierno ha decidido que nada ni nadie les puede juzgar y que todo aquel que ose a ser un poder o un contrapoder o un contrapeso dentro, propio de una democracia, será perseguido y acuchillado", ha llegado a decir.

"Quienes no sufren el acoso del aparato del Estado como lo hacemos otros quizá no se atreven a hablar claro", ha dicho, pero los que ya no tenemos por qué vivir de la tibieza, desde la moderación decimos las cosas alto y claro antes de que sea tarde", ha afirmado.

"El señoro que ha puesto el PSOE"

En relación con la propia dimisión de García Ortiz, conocida hoy, ha señalado que no podía seguir "ni un minuto más" al frente de la Fiscalía General del Estado. Y sobre su sustituto o sustituta ha recurrido al refranero, al recurrente "alguien vendrá que bueno te hará", para confiar en que no se cumpla. "Espero que esta vez no sea así", ha dicho.

Preguntada por las palabras de Óscar López, que ha asegurado que la sentencia del Tribunal Supremo consolida una "estrategia de la impunidad", Ayuso ha sido lacónica y particularmente ácida. "Sobre el señoro que ha puesto el PSOE hasta que se les ocurra algo no tengo nada que comentar", ha apuntado. "Si MAR [su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez] y yo hemos organizado algo así que nos pongan al frente de la Unión Europea que acabamos con la pobreza en el mundo, con el problema en Rusia y con el cambio climático", ha ironizado. "Son ocurrencias de aquellos que se creen los tres poderes en uno y que se creen inmunes a todo".

Por otra parte, la baronesa madrileña también se ha pronunciado sobre la información publicada ayer por El Español relativa a una reunión entre Sánchez y Arnaldo Otegi en 2018 para pactar el apoyo de Bildu a la moción de censura contra Mariano Rajoy que acabaría llevando al actual presidente a la Moncloa. "Se corrobora que ETA le ha entregado la legislatura a Pedro Sánchez", ha afirmado Ayuso.

"De ahí la obsesión de Bildu con la memoria histórica, con dividirnos en bandos a todos los españoles, ir contra nuestra democracia. Todo estaba en ese pacto, y creo que no hay nada más miserable que deberle el Gobierno de la nación a Bildu", ha zanjado.