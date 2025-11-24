El Ayuntamiento de Madrid renueva su identidad visual tras 20 años "a coste de cero euros": así es el nuevo logotipo con letra "chulapa"

El Ayuntamiento de Madrid ha renovado su imagen tras 20 años. El nuevo logo, que ya fue desvelado el sábado 22 de noviembre durante la ceremonia del encendido de las luces de Navidad, ha supuesto el primer cambio desde el logotipo realizado en el año 2016 bajo el gobierno de Manuela Carmena.

Lo mejor de todo, es que este cambio de imagen no ha tenido coste alguno. Así lo ha explicado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida: "En los tiempos que corren tenemos que adaptarnos a las exigencias de comunicación que hay hoy en día y, por tanto, hay un logotipo que ha costado cero euros porque ha sido diseñado a través de los servicios de la Dirección General de Comunicación del Ayuntamiento de Madrid".

La nueva imagen se irá reemplazando en los distintos soportes a medida que se vaya haciendo, "para que tampoco tenga ningún un coste para el Ayuntamiento de Madrid", ha detallado. Para Almeida, este nuevo logo es "una actualización que engancha" y que se complementa plenamente con el claim 'Madrid, donde se cruzan los caminos', que resume el espíritu de la ciudad.

Una imagen que ha respetado los elementos básicos de la capital

En la nueva imagen, no se ha modificado ni el escudo ni la bandera, sino la tipografía, que pasará a ser conocida como "chulapa". Es de uso libre y gratuito y está basada en la realizada por Ruiz de Luna para el callejero histórico de Madrid. Se trata de una tipografía de palo seco no geométrico con algunas características de la rotulación manual.

En la nueva imagen, no se ha modificado ni el escudo ni la bandera, sino la tipografía / AYUNTAMIENTO DE MADRID

A pesar de que el Ayuntamiento de Madrid haya cambiado su imagen, hay elementos básicos que se han respetado. "Está el oso, el madroño, las siete estrellas, la corona y todo aquello que identifica Madrid", ha recalcado el alcalde.

Así, Almeida ha destacado que, aunque el logotipo haya supuesto una adaptación a los tiempos modernos, a tiempos de comunicación o a identidad gráfica, no ha hecho falta que se tocara el escudo y la bandera del Consistorio como imagen institucional, que "permanece de la misma manera y de la misma forma".