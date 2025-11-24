BLACK FRIDAY
Autobuses gratis en Madrid por el Black Friday: estos son los días en los que puedes aprovechar los descuentos de las tiendas sin gastar en transporte
El Metro de Madrid también contará con un refuerzo en las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12 y ML1
Llega una de las fechas más esperadas para los amantes de las compras. Antes de que empiecen las rebajas de invierno, el Black Friday llega como el salvador de muchos para que nuestro bolsillo no sufra tanto de cara a la Navidad.
Este fin de semana, el centro de Madrid se convertirá en el epicentro de las compras. Quizá por eso el Ayuntamiento lleva años apostando por la misma receta: dejar que los autobuses de la EMT sean gratuitos durante la jornada.
La Empresa Municipal de Transportes (EMT) ha anunciado que sus autobuses volverán a ser gratuitos para los usuarios durante los tres días que dure el Black Friday, el 28, 29 y 30 de noviembre de 2025. El Ayuntamiento de la capital activará la medida entre las 00.00 del viernes y hasta las 23:59 horas del domingo.
Podrás entrar a los autobuses validando tu título. Eso sí, no se te reducirá el número de viajes disponibles. Si no cuentas con la tarjeta de transporte, bastará con que solicites al conductor un billete sencillo, por el que tampoco deberás abonar nada.
Estas son las líneas que tendrá mayor refuerzo durante el Black Friday
El horario de tarde contará con mayores refuerzos en el caso de las líneas 5, 14, 18, 19, 21, 26, 27, 30, 35, 53, 77, 128, 146, 150, 152, E1, E2 y E3. Durante la tarde del viernes 28, se aumentará la oferta en diez de ellas con un autobús adicional en cada una, mientras que el sábado 29 el número de vehículos ascenderá hasta veinte adicionales. Finalmente, el domingo 30 se incorporarán catorce autobuses más.
¿El Metro de Madrid tendrá refuerzo?
El suburbano también contará con un refuerzo histórico. Durante la jornada del viernes, el Metro contará con un incremento de hasta un 75% en las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12 y ML1 tanto en las franjas de mañana como de tarde, según el Gobierno regional. El sábado y domingo el aumento de trenes se mantendrá desde las 11.00 horas hasta el cierre.
