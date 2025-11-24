Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TIEMPO

Ascenso "notable" de temperaturas en Madrid: las mínimas crecen y dejan atrás las heladas

La AEMET advierte: la situación volverá a cambiar pronto

Madrid deja atrás, por el momento, las heladas de los últimos días.

Madrid deja atrás, por el momento, las heladas de los últimos días. / EPC

Javier Quintana

Madrid

La lluvia sustituirá al frío en Madrid este inicio de semana. Tras unos días donde las heladas se instalaron en la región, provocando, incluso, algunas nevadas en Somosierra y Navacerrada; los termómetros crecen en estas primeras horas de semana. Las mínimas, especialmente, han ascendido considerablemente esta pasada madrugada, dejando atrás ese ambiente gélido que ha obligado a los madrileños a encerrarse en casa.

Este lunes, las mínimas han crecido hasta los siete grados centígrados en la capital. Un registro que contrasta, y mucho, con las temperaturas bajo cero que vivimos la semana pasada. Las máximas también aumentan, con unos trece grados que superan con creces los ocho de media de las últimas jornadas. Eso sí, tras unos días tranquilos en cuanto a precipitaciones, las lluvias volverán a hacer acto de presencia en Madrid a partir de este mediodía.

A partir del miércoles, vuelve el frío a la capital

Este martes, si bien las mínimas ya bajarán un poco -- hasta los cuatro grados -- el mercurio volverá a marcar valores aceptables para la temporada en la que nos encontramos. Pero, en este caso, el sol brillará durante todo el día, haciendo algo más agradables los paseos al aire libre durante la tarde.

Será a partir del miércoles cuando las temperaturas mínimas volverán a descender hasta los cero grados. Las máximas, eso sí, se mantendrán estables durante la segunda parte de semana, por encima de los doce grados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los jóvenes que dejan Madrid para trabajar en Disneyland París: 'Soy camarera y cobro más que mis padres
  2. ¿Sabes cuáles son los tres barrios de Madrid con más belloteros y mangurrinos?
  3. Síntomas para descubrir a tiempo el tumor más mortífero y difícil de diagnosticar, según la oncóloga de Alcalá
  4. Madrid coloca cuatro clubes nocturnos entre los cien mejores del mundo
  5. La Comunidad de Madrid refuerza con 4,2 millones el mantenimiento de más de 450 puentes de la red regional
  6. La remodelación de la marquesina de Atocha encara su recta final: más luz, más espacio y mejor acceso para los viajeros
  7. El 'boom' de las librerías en La Latina: por qué no paran de abrir en este barrio de Madrid
  8. Centenares de personas se manifiestan frente al Supremo contra la condena al fiscal general: 'Golpistas con toga

Ayuso apunta contra Sánchez ante la posibilidad de que García Ortiz pida amparo al Constitucional: "Al Tribunal Supremo le ha nacido otro Tribunal Supremo"

Ayuso apunta contra Sánchez ante la posibilidad de que García Ortiz pida amparo al Constitucional: "Al Tribunal Supremo le ha nacido otro Tribunal Supremo"

Ayuso: "Los tres poderes del estado son Pedro Sánchez"

Ayuso: "Los tres poderes del estado son Pedro Sánchez"

Autobuses gratis en Madrid por el Black Friday: así puedes aprovechar los descuentos de las tiendas sin gastar en transporte

Autobuses gratis en Madrid por el Black Friday: así puedes aprovechar los descuentos de las tiendas sin gastar en transporte

CCOO denuncia los fallos y la "importante desafección" de las madrileñas con el sistema de protección de las víctimas de violencia de género

CCOO denuncia los fallos y la "importante desafección" de las madrileñas con el sistema de protección de las víctimas de violencia de género

Un asesino, conocidos narcos y violadores: la Policía pide ayuda para detener a los 10 fugitivos más buscados en España

Un asesino, conocidos narcos y violadores: la Policía pide ayuda para detener a los 10 fugitivos más buscados en España

El delegado de la AEMET en Madrid, sobre el inicio de la temporada de nieve: "Lo más frecuente en estos últimos años..."

El delegado de la AEMET en Madrid, sobre el inicio de la temporada de nieve: "Lo más frecuente en estos últimos años..."

800.000 luces, pistas de hielo y Coro de la Hermandad del Rocío: así es la programación de la Navidad de Pozuelo

800.000 luces, pistas de hielo y Coro de la Hermandad del Rocío: así es la programación de la Navidad de Pozuelo