Ascenso "notable" de temperaturas en Madrid: las mínimas crecen y dejan atrás las heladas

La lluvia sustituirá al frío en Madrid este inicio de semana. Tras unos días donde las heladas se instalaron en la región, provocando, incluso, algunas nevadas en Somosierra y Navacerrada; los termómetros crecen en estas primeras horas de semana. Las mínimas, especialmente, han ascendido considerablemente esta pasada madrugada, dejando atrás ese ambiente gélido que ha obligado a los madrileños a encerrarse en casa.

Este lunes, las mínimas han crecido hasta los siete grados centígrados en la capital. Un registro que contrasta, y mucho, con las temperaturas bajo cero que vivimos la semana pasada. Las máximas también aumentan, con unos trece grados que superan con creces los ocho de media de las últimas jornadas. Eso sí, tras unos días tranquilos en cuanto a precipitaciones, las lluvias volverán a hacer acto de presencia en Madrid a partir de este mediodía.

A partir del miércoles, vuelve el frío a la capital

Este martes, si bien las mínimas ya bajarán un poco -- hasta los cuatro grados -- el mercurio volverá a marcar valores aceptables para la temporada en la que nos encontramos. Pero, en este caso, el sol brillará durante todo el día, haciendo algo más agradables los paseos al aire libre durante la tarde.

Será a partir del miércoles cuando las temperaturas mínimas volverán a descender hasta los cero grados. Las máximas, eso sí, se mantendrán estables durante la segunda parte de semana, por encima de los doce grados.