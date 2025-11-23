Un Real Madrid mermado se mide al Elche, una de las revelaciones del campeonato, en situación de máxima necesidad: victoria o crisis

Después de un fin de semana marcado por la llegada de la NFL al Santiago Bernabéu, regresa LaLiga para el Real Madrid. Y lo hace con sensación de máxima necesidad ante los tropiezos previos al parón por selecciones. El equipo de Xabi Alonso se desfiguró a su paso por Anfield, dejando de lado todo lo que le había permitido gozar de una posición privilegiada unas semanas atrás. En Vallecas reafirmó estas sensaciones, por medio de un partido pobre, indolente por parte de los blancos, que permitió al Barça recortar dos puntos de diferencia en la lucha por el liderato. Con Xabi Alonso cuestionado y una plantilla marcada por las bajas, sobre todo en la parcela defensiva, afronta un nuevo compromiso liguero ante el Elche (domingo, 21:00 horas), una de las grandes revelaciones del campeonato a las órdenes de Eder Sarabia.

Necesidad de victoria

Todo lo que no sea una victoria de los madridistas en el Martínez Valero supondrá echar más leña al fuego, que se ha ido alimentando durante el parón por selecciones. La derrota en Anfield y el empate en Vallecas han hecho tambalear el proyceto de Alonso por segunda vez esta temporada, después de pasar por una situación similar tras la derrota ante el Atlético en el Metropolitano. Poco margen de para el tolosarra en un mes extremadamente complicado para los blancos, que afrontarán cuatro compromisos, tres de Liga y uno de Champions, lejos de su estadio. La visita a Elche da comienzo a este carrusel, que continuará con el compromiso en Grecia ante Olympiacos y las salidas ante Girona y Athletic Club, antes de regresar a Chamartín para medirse al Celta de Vigo.

Enfrente estará el Elche de Sarabia, un equipo recién ascendido que no se comporta como tal. El entrenador ha impregnado en la plantilla un sentimiento de valentía, con una identidad muy marcada, sin importar el adversario que tenga delante. Un Elche de viejos conocidos para el Real Madrid. En la línea defensiva aparece el nombre de Víctor Chust. Anteriormente en el Cádiz, el central recaló en el conjunto ilicitano después de formar parte del juvenil blanco que conquistara la Youth League en 2020 de la mano de Raúl González. Tras un paso efímero por la primera plantilla blanca, el Real Madrid decidió desprenderse de los servicios del jugador.

El trabajo en la medular ilicitana no se entiende sin la presencia de Aleix Febas. Uno de los mayores talentos de la última década en La Fábrica. El mediocentro ha conseguido establecerse en la Primera División de la mano de Eder Sarabia, con una idea y un sistema de juego que potencian sus cualidades. El tridente de canteranos blancos se cierra con Álvaro Rodríguez. Formó parte del Castilla durante las últimas temporadas. Llegó incluso a combinar sus participaciones en el filial con el primer equipo de la mano de Ancelotti. En el recuerdo quedará su gol al Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu. La temporada pasada salió cedido al Getafe, donde se hizo un nombre de la mano de José Bordalás.

Una defensa mermada para finalizar el año

Y es que se presentará en Elche con una línea defensiva en cuadro tras dos semanas de parón internacional. Por el camino ha caído Militao, Huijsen parece recuperado de sus molestias con la selección española y Rüdiger no estará de vuelta hasta el mes de diciembre. Es por ello que Xabi Alonso afronta una situación similar a la que ya afrontara Carlo Ancelotti en las dos últimas temporadas. Empezando por las roturas de ligamento de Thibaut Courtois, David Alaba y Eder Militao en la temporada 2023/24 y continuando con idénticas lesiones en Dani Carvajal y, nuevamente, Militao. Entre tanto, tampoco se ha podido contar con Ferland Mendy, que aún no se ha vestido de corto esta temporada desde que cayera lesionado en la final de Copa del Rey de la temporada pasada ante el Barça.

Con Militao y Rüdiger en la enfermería y sin confianza en Alaba, todo hace indicar que Asencio será fijo en el once que Xabi Alonso elija para medirse al conjunto ilicitano. Su pareja en la zaga debería ser un Huijsen mermado o, en su defecto, algún refuerzo del Castilla, debido a que la posibilidad de retrasar la posición de Aurelien Tchouaméni está descartada por la lesión que el mediocentro francés adolece en el tendón de la corva. Las lesiones se vuelven a cebar con la línea defensiva del conjunto blanco. Como si de una maldición se tratase.

Todo hace indicar que Mbappé y Camavinga, tras regresar de la convocatoria con la selección francesa, serán de la partida ante el Elche. Ambos parecen recuperados de sus molestias. El delantero encendió todas las alarmas en la convocatoria francesa al sentir dolor en el mismo tobillo que hace tan solo un mes ya lo apartó de la selección francesa. Deschamps decidió no arriesgar con el jugador, que regresó a Madrid para tratarse en Valdebebas. El que no entró en la convocatoria es Franco Mastantuono que, pese a avanzar en la recuperación de su pubalgia, aún no se encuentra en disposición de ser titular.