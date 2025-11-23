El Rayo visita el Tartiere en su 'Tourmalet' particular

El Rayo Vallecano inicia en Oviedo un largo periodo de competiciones, ya que hasta el parón navideño tendrá que disputar cinco partidos de Liga, tres de Liga Conferencia y uno de Copa del Rey. Nueve encuentros en treinta días.

El equipo madrileño no está teniendo un mal rendimiento como visitante, puesto que suma nueve puntos de veintiuno posibles y ha logrado ganar a domicilio a Girona, Real Sociedad y Levante. Su objetivo es ganar en Oviedo para impulsarse en la tabla, alejarse del descenso y acercarse a los puestos europeos.

Este partido será especial para el delantero brasileño Alexandre Zurwaski, 'Alemão', que regresa a Oviedo para medirse al conjunto azulón, en el que jugó las dos ultimas temporadas, la pasada con 14 goles siendo uno de los futbolistas más determinantes para el ascenso a Primera.

Esta semana el brasileño ha estado algunos días al margen con unas molestias que no le impedirán jugar en el Carlos Tartiere aunque el técnico navarro mantiene la duda sobre si apostará por él o por Sergio Camello. O incluso una tercera variante, como frente al Real Madrid, con Jorge de Frutos como falso nueve.

El Rayo solo ha ganado en una de sus catorce visitas en Primera al Carlos Tartiere. Fue el 30 de marzo de 1997 aunque no visita en la máxima categoría el estadio azulón desde el 18 de marzo de 2001.

Enfrente está el Real Oviedo, colista de Primera, que busca ante el Rayo Vallecano su primera victoria con Luis Carrión al frente tras sumar dos empates y dos derrotas, mientras que su rival espera aprovecharse de la necesidad de su oponente para lograr un triunfo que le impulse en la clasificación en un duelo especial para Alemão.

Luis Carrión, que por primera vez pudo contar esta semana con toda la plantilla a su disposición, recupera al capitán Santi Cazorla, que no juega desde finales de octubre, y al extremo Josip Brekalo, mientras que se quedan fuera de la lista Ovie Ejaria, Brandon Domingues y Oier Luengo.

Después de tres partidos apostando por juntar a Fede Viñas y Salomón Rondón, Carrión podría hacer algún cambio después de que Viñas llegase tarde tras su participación con la selección de Uruguay. De esta forma el extremo Hassan, que solo ha sido titular una vez con el técnico barcelonés, tiene opciones de entrar en la banda derecha.

La otra gran duda es si el serbio Luka Ilic podría quitarle el sitio en la mediapunta a Alberto Reina, titular ante Osasuna y Athletic, o si incluso el capitán Santi Cazorla podría recuperar la titularidad tras más de un mes de baja por lesión.

El Real Oviedo, colista de Primera División, todavía no sabe lo que es ganar con Carrión al frente. De hecho, el técnico barcelonés todavía no ha logrado su primer triunfo como entrenador de Primera tras trece partidos repartidos entre la UD Las Palmas y el Real Oviedo.