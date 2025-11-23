El partido que lo cambió todo: el Atlético regresa a Getafe con el objetivo de seguir en la estela de LaLiga

El Atlético de Madrid de la temporada pasada acumuló una racha de 15 triunfos consecutivos. Llegó lanzado al tramo final de la temporada, con opciones en LaLiga, en semifinales de Copa y con un encuentro de vuelta en el Metropolitano muy favorable ante el Real Madrid en la Champions. Pero todo se truncó. En la memoria siempre quedará el doble toque de Julián Alvarez ante el conjunto blanco, pero no fue precisamente ante su máximo rival cuando se puso fin a esta dinámica. Fue en Getafe, en el Coliseum, en un encuentro disputado en el turno de la comida, que dinamitó en cuestión de minutos al equipo dirigido por Simeone. Una derrota trágica, que lo alejaba de los dos monstruos que lideran habitualmente el campeonato nacional. A partir de ahí, nada volvió a ser lo mismo para ese Atlético de Madrid 2024/25 que tan alto apuntaba. Este domingo, regresa a la escena del crimen, el Coliseum, para medirse a un siempre combativo Getafe de José Bordalás (18:30 horas).

Regreso a la escena del crimen

Con lo sucedido la temporada pasada en el recuerdo, el Atlético afronta este encuentro marcado en rojo en el calendario por varios motivos. El primero de ellos con el objetivo de consumar la revancha ante el conjunto azulón. En segunda instancia, con la intención de reafirmar las buenas sensaciones que imperaban en el equipo antes del parón de selecciones y seguir acortando distancias con Real Madrid y Barça. De forma inevitable, aquella derrota por 2-1 en los instantes finales de una fría tarde de marzo marcó el devenir del Atlético en la temporada.

Un partido feo, embarrado, frío... que, sin embargo, el Atlético supo gestionar en un primer momento. Sorloth adelantó a los rojiblancos de penalti en el minuto 75. A tan solo dos del final, Correa fue expulsado, dejando al Atlético con diez futbolistas con muy poco tiempo por disputar. Dos tantos de Arambarri desataron la locura en el Coliseum, un lugar que en otros tiempos se le había dado especialmente bien a los de Simeone.

“Es el partido que más daño nos hizo”, admitió posteriormente Simeone. Y es que el conjunto rojiblanco solo había perdido ante Real Betis y Leganés en LaLiga. El encuentro ante los azulones se jugó en la jornada previa al partido de vuelta ante el Real Madrid en los octavos de final de la Champions. Getafe lo precipitó todo. Y el Atlético acabó realmente tocado ese mes de marzo. Tan solo cuatro días después de la eliminación europea recibía al Barça en LaLiga, en un partido clave para continuar en la pelea por el título. Los de Flick apuntillaron al Atlético, que en el minuto 70 se las prometía feliz con un favorable 2-0 en el marcador.

Giuliano, Julián y Oblak, dudas

Poco, o nada, importará lo sucedido en temporadas anteriores. Este domingo, nuevo capítulo en esta rivalidad madrileña, donde el conjunto rojiblanco no podrá contar con los servicios de Jan Oblak. El esloveno regresó de la convocatoria con el combinado nacional con molestias en una rodilla. Musso podría estar ante su gran oportunidad esta temporada. La confianza en el argentino es total. Después de una primera temporada en forma de cesión, el Atlético confirmó su fichaje durante el último verano. El miércoles no estuvo presente en el entrenamiento en el Cerro del Espino, pero regresó a la dinámica el jueves para tranquilidad de los rojiblancos.

Tampoco estuvo presente Julián Alvarez durante el entreno del miércoles debido a una indisposición y realizó trabajo en el gimnasio. El crack argentino permaneció en Madrid durante el parón internacional y no parece que vaya a peligrar su participación ante el Getafe. Más dudas existen en torno al estado físico de Giuliano. El pequeño Simeone se marchó a vestuarios durante la sesión del jueves al sentir unas ligeras molestias musculares. Las pruebas realizadas al argentino han descartado una lesión importante. Su presencia en el Coliseum aún es seria duda, debido a que desde el cuerpo técnico no se baraja arriesgar con el que está siendo uno de los mejores futbolistas del Atlético en el último mes.