El mercadillo en pleno centro de Madrid donde encontrarás auténticas joyas navideñas: todas las piezas están hechas por arquitectos

La Navidad ya ha arrancado en la capital. Madrid ya se prepara para una de las épocas favoritas de los ciudadanos, donde los protagonistas absolutos son los dulces, las luces y los mercadillos navideños.

Y es que con la llegada de una de las fechas más especiales, emergen con ella también los numerosos planes que se podrán disfrutar en pleno centro de Madrid. Algunas de estas actividades solo están disponibles durante días concretos del año, por lo que no debes tardar en empezar a apuntarlas en tu calendario.

Esto es lo que pasa con los mercadillos navideños, que acostumbran a estar abiertos en determinados intervalos de las fiestas. A continuación, te detallamos todos sobre uno de los más curiosos de Madrid, donde todos los productos están hechos a mano por arquitectos.

Productos artesanos hechos por arquitectos: solo disponible durante estos días

Organizado en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (c/ de Hortaleza, 63), una vez más regresa Pop Arq Store, un escaparate de productos navideños diseñados y producidos de manera artesanal por arquitectos, y entre los que se pueden encontrar distintas piezas de decoración, mobiliario, iluminación, orfebrería, joyería, bisutería, textil, moda, marroquinería, complementos, tecnología o gastronomía.

La edición de Navidad de este año se celebrará los días 13 y 14 de diciembre, de 11.30 a 21.00 el sábado y de 11.30 a 20.00 el domingo. El evento se desarrollará en la Planta Jardín COAM y tiene entrada libre.

¿Qué otros mercadillos están disponibles en Madrid?

Otro de los mercadillos más esperados ya calienta motores y volverá a hacer de la Plaza Mayor el epicentro del espíritu navideño. El icónico mercadillo de la Plaza Mayor podrá visitarse del 27 de noviembre al 31 de diciembre de 2025, que a su vez incluye la exposición de un Belén Artesanal. La entrada es gratuita y se podrá visitar de domingo a jueves de 10.00 a 21.00 horas. Los viernes, sábados y vísperas de festivos el horario será de 10.00 a 22.00 horas.