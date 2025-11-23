Una bula papal de 1695 perdida durante un siglo reaparece en el Colegio de la Abogacía de Madrid

El Archivo Histórico del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha recuperado una bula papal manuscrita de finales del siglo XVII dedicada específicamente al Colegio y que se creía perdida desde hace más de un siglo. El documento, fechado en 1695 y firmado en nombre del Papa Inocencio XII, apareció hace dos semanas en una caja fuerte situada en el sótano del edificio de la calle Serrano 11, que contenía únicamente documentación administrativa de finales del siglo XX.

El ICAM tenía constancia de la existencia de esta bula gracias a un inventario, pero el expediente completo había desaparecido de los registros del Archivo Histórico. La pieza localizada es una bula de Inocencio XII, escrita a mano sobre pergamino y acompañada de un certificado manuscrito de la Comisaría General de la Santa Cruzada, un añadido poco frecuente en documentos del siglo XVII.

Según explica Martín Palomero, archivero del ICAM a Europa Press, la bula concedía indulgencia plenaria y perdón de los pecados a todos los abogados que ingresaran en la congregación del Colegio, siempre que lo hicieran confesados y habiendo comulgado el primer día de su entrada. Para los ya colegiados, la indulgencia se obtenía participando y comulgando en las festividades religiosas del ICAM.

Un documento vinculado a los orígenes del Colegio

El Colegio de la Abogacía de Madrid fue fundado oficialmente en 1596, a partir de una Real Cédula otorgada por Felipe II el 15 de junio, que aprobaba las Ordenanzas de la Congregación de Abogados de la Corte. En aquel momento, los colegios de abogados funcionaban como cofradías religiosas y asumían también funciones caritativas, como socorrer a viudas de letrados, ayudar a abogados presos o apoyar a personas sin recursos.

Ese carácter religioso fue perdiendo peso con el tiempo. A partir de los estatutos de 1732, la institución adoptó de forma formal la denominación de Ilustre Colegio y comenzó a consolidar una estructura más profesional y corporativa, ligada a la organización de la abogacía y a la defensa de la profesión.

El documento hallado ha sido ya digitalizado y estará disponible en acceso abierto a través del Repositorio del Patrimonio Documental del Colegio. Además, se elaborará un facsímil y, una vez finalizadas las tareas de conservación, será exhibido en los próximos meses en el Museo del ICAM, según detalla el archivero.

"Un hallazgo de gran trascendencia para el Colegio"

El decano del ICAM, Eugenio Ribón, subraya la importancia histórica e institucional de la pieza. La bula plenaria fue firmada por el cardenal Albani —quien posteriormente sería el papa Clemente XI— en nombre de Inocencio XII, y se dirige exclusivamente a los abogados del Colegio madrileño.

Ribón considera que la localización de este documento representa "un hallazgo de gran trascendencia para el Colegio". "No solo por su excepcional estado y formato sino porque demuestra el alto nivel de reconocimiento que el ICAM ya había alcanzado institucionalmente a solo un siglo de su fundación", ha subrayado.

Para el decano, la aparición de la bula pone de relieve también "el valor de la labor archivística y recuerda que cada fondo preservado puede aportar claves fundamentales para comprender nuestra trayectoria como colectivo jurídico".

"Cuando sostuve la bula entre las manos por primera vez, un documento que además creíamos perdido, viví una emoción difícil de explicar. No es solo por su antigüedad o por quién lo firma, sino por lo que dice de nosotros como institución. En 1695, cuando la abogacía no gozaba precisamente de buena imagen, el Colegio ya había logrado un nivel de reconocimiento que sorprende", ha señalado.

"Que se nos concediera una bula de indulgencia exclusiva habla de un respeto ganado, no impuesto. Ese respeto, construido hace siglos, nos obliga a replantear lo que creíamos saber de nuestra propia institución. Me impresionó su forma, su destinatario, pero sobre todo el hecho de que haya sido concedida solo a los miembros del Colegio", ha agregado.

Un reconocimiento inusual para la abogacía de la época

El contexto histórico refuerza el valor del hallazgo. En el siglo XVII, la abogacía arrastraba una mala consideración social, asociada a la defensa de culpables o a la manipulación de la verdad según la mentalidad de la época. En este escenario, la concesión de una bula de indulgencia exclusiva a los miembros del Colegio madrileño se interpreta como un gesto poco habitual hacia el colectivo.

"La bula no se concede a toda la abogacía, sino exclusivamente a quienes eran miembros del Colegio, lo que refuerza el prestigio alcanzado por la institución apenas un siglo después de su fundación", señala el ICAM.

En cuanto a su incorporación al Museo ICAM, el decano recalca que el objetivo no es únicamente conservar un documento excepcional, sino integrarlo en un relato más amplio sobre la historia de la abogacía madrileña y su papel en la vida jurídica y democrática.

"No se trata solo de preservar un documento excepcional, sino de situarlo en un lugar donde pueda dialogar con otros fragmentos de nuestra historia". "El Museo no es una vitrina de piezas antiguas: es un espacio pensado para entender de dónde venimos y qué papel ha tenido la abogacía en momentos clave de nuestra vida jurídica y democrática. Frente a lo efímero, el Museo ICAM ofrece otra escala: la del paso del tiempo, la del contexto...", ha recalcado Ribón.