Nueva iluminación nocturna en la presa 6 del Manzanares entre el puente Oblicuo y la pasarela de Andorra

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha una nueva iluminación ornamental en el entorno de la presa 6 del río Manzanares, entre el puente Oblicuo y la pasarela de Andorra, con 61 proyectores led que realzan la estructura central y su entorno durante las noches del fin de semana.

Según ha informado el consistorio en un comunicado, la nueva iluminación abarca un tramo de 560 metros del río y se activa los viernes, sábados y domingos.

Hasta el 29 de enero de 2026, el horario será de 18:30 a 22:00 horas. A partir del 30 de enero, el encendido pasará a ser de 19:30 a 23:00 horas.

El 29 de marzo el inicio se retrasará a las 21:00 horas y desde el 29 de mayo comenzará a las 22:00 horas. El 28 de agosto, el horario de encendido volverá a adelantarse a las 21:30 horas.

Proyecto piloto sostenible en el Manzanares

El Ayuntamiento destaca que la iluminación del Manzanares es una actuación "sostenible y respetuosa con el medio ambiente" desarrollada por el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad como proyecto piloto, con el doble objetivo de embellecer este tramo del río y mejorar la seguridad en el entorno.

La instalación se ha ejecutado con soluciones destinadas a minimizar la contaminación lumínica. Los focos se han integrado en un cajetero del río construido con piedra natural, lo que permite su camuflaje en el paisaje y una mejor integración estética.

Variedad cromática y control remoto

Las nuevas luminarias disponen de un sistema de telegestión y control que permite regular los niveles de iluminación y la variedad cromática, así como compartir información sobre su estado y funcionamiento o manejar cada proyector de forma individual, incluido el encendido y apagado.

Se trata de proyectores específicamente diseñados para iluminación monumental exterior, capaces de resaltar estructuras a más de 30 metros de distancia y mezclar diferentes tonalidades de color para crear composiciones dinámicas sobre el agua y la estructura de la presa.