Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

MADRID

Nueva iluminación nocturna en la presa 6 del Manzanares entre el puente Oblicuo y la pasarela de Andorra

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha una nueva iluminación ornamental en el entorno de la presa 6 del río Manzanares, entre el puente Oblicuo y la pasarela de Andorra

El Ayuntamiento de Madrid ilumina el Manzanares de azul por Navidad

El Ayuntamiento de Madrid ilumina el Manzanares de azul por Navidad / AYUNTAMIENTO DE MADRID

Gloria Barrios

Madrid

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha una nueva iluminación ornamental en el entorno de la presa 6 del río Manzanares, entre el puente Oblicuo y la pasarela de Andorra, con 61 proyectores led que realzan la estructura central y su entorno durante las noches del fin de semana.

Según ha informado el consistorio en un comunicado, la nueva iluminación abarca un tramo de 560 metros del río y se activa los viernes, sábados y domingos.

Hasta el 29 de enero de 2026, el horario será de 18:30 a 22:00 horas. A partir del 30 de enero, el encendido pasará a ser de 19:30 a 23:00 horas.

El 29 de marzo el inicio se retrasará a las 21:00 horas y desde el 29 de mayo comenzará a las 22:00 horas. El 28 de agosto, el horario de encendido volverá a adelantarse a las 21:30 horas.

Proyecto piloto sostenible en el Manzanares

El Ayuntamiento destaca que la iluminación del Manzanares es una actuación "sostenible y respetuosa con el medio ambiente" desarrollada por el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad como proyecto piloto, con el doble objetivo de embellecer este tramo del río y mejorar la seguridad en el entorno.

La instalación se ha ejecutado con soluciones destinadas a minimizar la contaminación lumínica. Los focos se han integrado en un cajetero del río construido con piedra natural, lo que permite su camuflaje en el paisaje y una mejor integración estética.

Variedad cromática y control remoto

Las nuevas luminarias disponen de un sistema de telegestión y control que permite regular los niveles de iluminación y la variedad cromática, así como compartir información sobre su estado y funcionamiento o manejar cada proyector de forma individual, incluido el encendido y apagado.

Se trata de proyectores específicamente diseñados para iluminación monumental exterior, capaces de resaltar estructuras a más de 30 metros de distancia y mezclar diferentes tonalidades de color para crear composiciones dinámicas sobre el agua y la estructura de la presa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Madrid coloca cuatro clubes nocturnos entre los cien mejores del mundo
  2. Síntomas para descubrir a tiempo el tumor más mortífero y difícil de diagnosticar, según la oncóloga de Alcalá
  3. El encendido de las luces en Madrid, en directo: la capital inaugura la Navidad
  4. ¿Habrá nieve en Toledo este fin de semana? Pronóstico y probabilidades con el frío que ya hace
  5. La Banda Sinfónica de Madrid alza la voz tras 8 años en una sede 'provisional' sin acústica ni espacio para ensayar: 'No nos sentimos en casa
  6. La AEMET vaticina cuando empezará la temporada de nieve en Madrid, y advierte sobre un fin de semana 'peligroso
  7. Uno de los parques más bonitos (y desconocidos) de Madrid está a 10 minutos del centro: cascadas del siglo XIX que parecen sacadas de una película
  8. 5.000 vecinos de Arganzuela esperan retomar los talleres culturales que les quitaron en octubre: 'Nos sentimos dejados de lado, preocupados

Desmazonizar Alicante

Desmazonizar Alicante

Génova dice que Mazón se "equivocó" por no interrumpir su agenda el día de la dana

Génova dice que Mazón se "equivocó" por no interrumpir su agenda el día de la dana

La Comunidad de Madrid refuerza con 4,2 millones el mantenimiento de más de 450 puentes de la red regional

La Comunidad de Madrid refuerza con 4,2 millones el mantenimiento de más de 450 puentes de la red regional

El PSOE recalca que Leire Díez "no forma parte" del partido y apunta a que "se está desdiciendo de sus palabras"

El PSOE recalca que Leire Díez "no forma parte" del partido y apunta a que "se está desdiciendo de sus palabras"

Las mejores ofertas del Black Friday (23 de octubre): desde un 20 % hasta un 85 % de descuento

Las mejores ofertas del Black Friday (23 de octubre): desde un 20 % hasta un 85 % de descuento

De los Santos (PP) ve probable que el presidente del Gobierno se siente en un banquillo por corrupción: "La X se llama Pedro Sánchez"

De los Santos (PP) ve probable que el presidente del Gobierno se siente en un banquillo por corrupción: "La X se llama Pedro Sánchez"

Así será el juicio contra Jordi Pujol y su familia: 19 acusados, 250 testigos y primeras espadas en los estrados

Así será el juicio contra Jordi Pujol y su familia: 19 acusados, 250 testigos y primeras espadas en los estrados

Madrid eleva un 40 % las ayudas para nuevos autónomos: hasta 5.600 euros por solicitante en 2025

Madrid eleva un 40 % las ayudas para nuevos autónomos: hasta 5.600 euros por solicitante en 2025