IGUALDAD
Madrid encara un 25N marcado por el choque con las pulseras antimaltrato y el aborto
La derecha exige la dimisión de la ministra de Igualdad mientras la izquierda critica a Ayuso y pide más presupuesto
La Comunidad de Madrid afronta este martes el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en un clima de fuerte confrontación política. Las pulseras antimaltrato y el debate sobre el aborto se han convertido en los principales ejes de un enfrentamiento que lleva semanas tensando la relación entre derecha e izquierda.
Durante el otoño, PP y Vox han intensificado sus críticas contra la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a raíz de los fallos detectados en el sistema Cometa. En octubre, ambos partidos impulsaron en la Asamblea de Madrid una petición para realizar una auditoría “externa, independiente y transparente”, además de reclamar datos concretos sobre los errores y las víctimas afectadas.
La portavoz del PP en la Comisión de Mujer, Esther Platero, señala que el 25N llega “con preocupación” por el funcionamiento de las pulseras y acusa a la ministra de “ocultar información”. Critica también al Gobierno por no haber hecho declaraciones sobre estos fallos y afea al PSOE lo que considera “hipocresía” en materia de igualdad. Platero reivindica la Ley 5/2005 madrileña como “hito” y base de una red de atención “de las más completas de España”.
Desde Vox, su portavoz en la Comisión de Mujer, Belén González, denuncia que el Gobierno “abandona a las mujeres maltratadas” y prioriza “campañas simbólicas” frente a la seguridad. Pide superar el “marco fracasado” de la violencia de género para proteger “a todas las víctimas sin categorías políticas” y reclama abordar cuestiones como la inseguridad en los barrios, la inmigración irregular y el islamismo.
En la izquierda, el tono también se endurece. La portavoz de Más Madrid, Mariana Arce, acusa a la derecha de practicar un “feminismo de titulares” y de usar las pulseras “solo para la foto”. Considera que el contexto previo al 25N es “muy oscuro” y critica que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, esté “recortando derechos” con su discurso sobre el aborto. Asegura que Madrid sigue sin una Ley de Igualdad y denuncia recortes en prevención y sensibilización.
En el PSOE, la portavoz de Mujer, Lorena Morales, reclama más presupuesto y la actualización de las leyes autonómicas. Recuerda que las estrategias sobre trata, violencia de género e igualdad están caducadas desde 2021 y sin financiación. Acusa a Ayuso de destinar fondos estatales a “políticas natalistas” ajenas a la lucha contra la violencia machista y sostiene que la Comunidad está “gobernando contra las mujeres”. Morales insiste en que el acceso al aborto en Madrid está siendo “ahogado” y denuncia que las clínicas privadas están al límite.
Con posiciones completamente enfrentadas, la región llega al 25N inmersa en un debate sobre protección, derechos y prioridades políticas que promete seguir marcando la agenda en las próximas semanas.
