Madrid encara un 25N marcado por el choque con las pulseras antimaltrato y el aborto

La Comunidad de Madrid afronta este martes el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en un clima de fuerte confrontación política. Las pulseras antimaltrato y el debate sobre el aborto se han convertido en los principales ejes de un enfrentamiento que lleva semanas tensando la relación entre derecha e izquierda.

Durante el otoño, PP y Vox han intensificado sus críticas contra la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a raíz de los fallos detectados en el sistema Cometa. En octubre, ambos partidos impulsaron en la Asamblea de Madrid una petición para realizar una auditoría “externa, independiente y transparente”, además de reclamar datos concretos sobre los errores y las víctimas afectadas.

La portavoz del PP en la Comisión de Mujer, Esther Platero, señala que el 25N llega “con preocupación” por el funcionamiento de las pulseras y acusa a la ministra de “ocultar información”. Critica también al Gobierno por no haber hecho declaraciones sobre estos fallos y afea al PSOE lo que considera “hipocresía” en materia de igualdad. Platero reivindica la Ley 5/2005 madrileña como “hito” y base de una red de atención “de las más completas de España”.

Desde Vox, su portavoz en la Comisión de Mujer, Belén González, denuncia que el Gobierno “abandona a las mujeres maltratadas” y prioriza “campañas simbólicas” frente a la seguridad. Pide superar el “marco fracasado” de la violencia de género para proteger “a todas las víctimas sin categorías políticas” y reclama abordar cuestiones como la inseguridad en los barrios, la inmigración irregular y el islamismo.

En la izquierda, el tono también se endurece. La portavoz de Más Madrid, Mariana Arce, acusa a la derecha de practicar un “feminismo de titulares” y de usar las pulseras “solo para la foto”. Considera que el contexto previo al 25N es “muy oscuro” y critica que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, esté “recortando derechos” con su discurso sobre el aborto. Asegura que Madrid sigue sin una Ley de Igualdad y denuncia recortes en prevención y sensibilización.

En el PSOE, la portavoz de Mujer, Lorena Morales, reclama más presupuesto y la actualización de las leyes autonómicas. Recuerda que las estrategias sobre trata, violencia de género e igualdad están caducadas desde 2021 y sin financiación. Acusa a Ayuso de destinar fondos estatales a “políticas natalistas” ajenas a la lucha contra la violencia machista y sostiene que la Comunidad está “gobernando contra las mujeres”. Morales insiste en que el acceso al aborto en Madrid está siendo “ahogado” y denuncia que las clínicas privadas están al límite.

Con posiciones completamente enfrentadas, la región llega al 25N inmersa en un debate sobre protección, derechos y prioridades políticas que promete seguir marcando la agenda en las próximas semanas.