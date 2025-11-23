SUBVENCIONES
Madrid eleva un 40 % las ayudas para nuevos autónomos: hasta 5.600 euros por solicitante en 2025
El Gobierno regional incrementa el apoyo económico al emprendimiento y anuncia nuevas subvenciones para negocios consolidados y para zonas rurales
La Comunidad de Madrid incrementará un 40 % las ayudas destinadas a nuevos emprendedores de la región. Las cuantías ascenderán hasta 5.600 euros por beneficiario —y hasta 6.200 euros en casos especiales, como los parados de larga duración— frente a los 4.000 y 4.580 euros actuales.
Según ha informado el Ejecutivo autonómico, en lo que va de 2025 se han concedido más de 28 millones de euros en subvenciones dirigidas a trabajadores por cuenta propia y empresas de la economía social, con cerca de 15.000 beneficiarios.
La viceconsejera de Economía y Empleo, María del Carmen Tejera, presidió esta semana la reunión de la Mesa del Autónomo y de la Economía Social, donde detalló las nuevas ayudas para el inicio de actividad. Tejera recordó que estas subvenciones serán compatibles con la Tarifa Cero, a la que se han acogido 9.000 emprendedores desde enero. Este programa cubre el 100 % de las cotizaciones a la Seguridad Social durante el primer año, ampliable a un ejercicio adicional en determinados supuestos.
Nuevas ayudas para negocios consolidados
Además, el Gobierno madrileño habilitará nuevas ayudas destinadas al crecimiento de negocios con más de tres años de actividad, dotadas con cinco millones de euros para el próximo ejercicio. El objetivo es reforzar la estabilidad de pequeñas y medianas empresas una vez superada su fase inicial.
El Ejecutivo también está colaborando con asociaciones del sector para impulsar el emprendimiento rural mediante un servicio gratuito de asesoramiento en 55 municipios de menos de 30.000 habitantes. Este recurso ofrece información sobre trámites administrativos, fiscalidad y acceso a ayudas.
Récord de autónomos en la región
La Comunidad de Madrid cuenta actualmente con 438.548 autónomos, la cifra más alta registrada en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). En el último año, la afiliación ha crecido en 5.842 personas, un 1,4% más, tres décimas por encima de la media nacional.
En cuanto a la economía social —cooperativas, sociedades laborales, centros especiales de empleo, empresas de inserción y fundaciones— la región suma más de 3.000 entidades, que emplean a casi 30.000 personas.
