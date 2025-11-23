Las listas de espera en la Comunidad de Madrid caen un 1,25 % en octubre, con nuevo récord en espera quirúrgica

Las listas de espera para ver al especialista, someterse a una operación o realizarse una prueba diagnóstica en la Comunidad de Madrid han caído un 1,25 % en octubre, aunque siguen por encima del millón, y se ha marcado un nuevo récord de huecos pendientes para una operación.

En concreto, a cierre del décimo mes del año las tres listas acumulaban un total de 1.069.548 citas pendientes, una cifra que supone 12.916 menos respecto a septiembre (-1,2 5%), aunque con una caída en el último año que se eleva al 4,82 % (-51.642 huecos menos), según los datos oficiales de la Consejería de Sanidad, consultados por Europa Press.

En octubre se ha superado por segunda vez la barrera de las 100.000 consultas pendientes para una intervención quirúrgica tras sobrepasarla en septiembre y se ha marcado un récord de citas pendientes a la espera de una operación.

En términos generales, el sumatorio de las tres ha adelgazado en el último mes, debido en parte al efecto arrastre de la época estival sobre el mes de septiembre. En cualquier caso, el balance no equivale a pacientes en espera ya que una misma persona puede estar en más de una de ellas de forma simultánea.

De forma específica, octubre ha cerrado con 733.359 citas pendientes para consultas externas, con un descenso del 1,38% respecto al mes previo, y otras 181.980 en el caso de las pruebas diagnósticas, con una caída del 2,02 %. Frente a ello, los huecos para una operación se elevaron nuevamente un 1,09 % hasta un máximo histórico de 102.567.

En cambio, caen los tiempos de espera en todas ellas con respecto a septiembre. En concreto, se reducen en 9,29 días en el caso de una operación, hasta situarse en 49,61 días; bajan 8,16 días en el de consultas externas, hasta los 68,6 días; y caen 9,82 días para una primera prueba diagnóstica para establecerse en 62,21 días.

Según los últimos datos oficiales del Ministerio de Sanidad, correspondientes al cierre de junio, la Comunidad de Madrid es la región española con menor tiempo de demora media para una intervención quirúrgica.

En concreto, en la sanidad madrileña hay que aguardar 49 días, frente a los 118,6 que de media hay que esperar en el conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS), es decir, 69,6 días menos. Además, son 111 días menos que la media en Andalucía (160) o 99 sobre Cataluña (148), las dos regiones que encabezan la lista de mayores demoras medias.

En términos interanuales, en octubre había un 6,1 % más de citas pendientes para una operación, aunque el tiempo de demora media baja en 0,62 días. Por contra, cae cuando se trata de la consulta para ver al especialista (-4,41 %) y, especialmente, para una primera prueba diagnóstica (-11,49 %).

En cuanto a los tiempos de demora medios, en el último año aumenta en 0,62 días en el caso de una operación, baja en 2,33 días para las pruebas diagnósticas y cae en 0,89 días en el caso de consultas externas.

Lista de espera quirúrgica

En detalle, la lista de espera quirúrgica en la Comunidad cerró octubre con un total de 102.567 citas pendientes, con un aumento del 1,09% sobre septiembre (+1.108) y un incremento del 6,1% respecto al décimo mes de 2024 (+5.904).

El tiempo de demora medio se situó en 49,61 días, lo que supone 9,29 días menos que en el mes previo y 0,62 sobre el mismo mes de 2024, según los datos de la Consejería de Sanidad consultados por Europa Press.

Del total, la lista de espera en la categoría denominada 'estructural', aquella cuya espera es atribuible a la organización y recursos disponibles, tenía 82.483 citas pendientes (el 80,42 %), mientras que otros 12.454 eran por rechazo de derivación (12,14 %) y los 7.630 restantes correspondían a operaciones transitoriamente no programables (7,44 %).

El 1,55% de los pacientes que se encontraban en la lista de espera quirúrgica estructural (1.282 personas) aguardaban al finalizar octubre para una operación más de seis meses (más de 180 días), frente a las 1.797 que lo hacían un mes antes (el 2,22 %).

Otro 18,84 % esperaba entre tres y seis meses (15.540 frente a las 20.596 de septiembre), mientras que otro 8,01 % lo hacía entre dos y tres meses (6.609 frente a las 11.996 del mes previo).

Finalmente, un 23,62 % se demoraba entre uno y dos meses (19.479 frente a los 11.580 de septiembre) y un 47,96 % lo hacía de 0 a 30 días (39.559 frente a los 34.927 de un mes antes).

En el caso del rechazo de derivación, la demora media era de 124,03 días naturales, con 12 pacientes (el 0,10 %) que aguardaban más de 360 días.

Espera para especialista y prueba diagnóstica

Respecto a la lista de espera de consultas externas, en octubre acumulaba 733.359 personas, es decir, 10.269 menos que hace un mes (-1,38 %) y 33.905 menos que hace un año (-4,41 %). En esta caso, la demora media era de 68,6 días, con una caída de 8,16 días respecto a septiembre y de 0,89 sobre el mismo mes del pasado año.

Del total, 434.027 pacientes superaban los 90 días de demora (443.433 en septiembre); 89.313 tardaban entre 61 y 90 días (frente a 95.629 en el noveno mes); 103.262 entre 31 y 60 días (94.439 un mes antes); y 106.757 menos que el previo (110.127 treinta días antes).

En el caso de la lista de espera estructural para primera atención en pruebas diagnósticas y terapéuticas, al cierre del décimo mes del año estaba formada por 181.980 madrileños, con 3.755 personas menos en el último mes (-2,02 %) y con una caída en términos interanuales del 11,49 % (-23.641).

Los tiempos de espera eran de 62,21 días, lo que supone 9,82 días menos sobre septiembre y una caída en 2,33 respecto al mismo mes del año anterior.

En este caso, el tiempo de demora medio era superior a 90 días para 87.450 personas (95.548 en septiembre); de entre 61-90 días para 15.569 (un mes antes eran 16.242); de entre 31 y 60 para otras 29.136 (26.603 treinta días antes); y de menos de un mes, para 49.825 (47.342 en el noveno mes).