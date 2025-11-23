De la colmena al paladar: Tres Cantos se convierte en la capital de la miel madrileña

La Comunidad de Madrid ha convertido este fin de semana a Tres Cantos en capital dulce de la región. En el marco de la I Feria de la Miel, el Gobierno autonómico ha entregado los VII Premios a las Mejores Mieles de Madrid, un reconocimiento que pone nombre y apellidos a quienes cuidan de las abejas, del paisaje rural y de nuestras despensas.

El jurado, formado por miembros del Panel Nacional de Catadores de Miel, ha probado más de 40 muestras recolectadas este año en distintos puntos del territorio. De esa cata han salido los seis nombres propios de esta edición, repartidos en tres categorías según el color del producto: clara, ámbar y oscura.

Tres tonos para contar un territorio

En el apartado de mieles claras, el primer premio ha sido para Ángel Gismero Pérez, apicultor de Los Santos de la Humosa, mientras que el segundo ha recaído en José Julio de Mingo, de Anchuelo. Son las mieles que, en la mesa, suelen asociarse a sabores más suaves y florales, aquellas que muchos eligen para el desayuno o para endulzar un yogur sin eclipsar otros matices.

La categoría Ámbar —probablemente la más versátil en cocina, perfecta tanto para salsas como para repostería casera— ha tenido un claro acento comarcal: el primer premio se lo ha llevado Jonathan Varela, de Villar del Olmo, y el segundo, Elisabet Arroyo, también de esta localidad del este madrileño.

En Miel Oscura, la más intensa y con perfiles aromáticos más marcados, el podio ha quedado así: José Ilaxacondor, de Bustarviejo, ha obtenido el primer premio, y Fernando Robles, de Oteruelo del Valle, el segundo. Son las mieles que los cocineros miran de reojo para marinados, glaseados sobre carnes o para postres donde se busca carácter, no solo dulzor.

Más allá del brillo de los galardones, las cifras dibujan el mapa de este pequeño, pero significativo sector: en la región trabajan 624 apicultores con un total de 17.111 colmenas, que en 2023 produjeron 253 toneladas de miel. No es solo una cuestión gastronómica: la apicultura es clave en la conservación de los ecosistemas, por el papel de las abejas en la polinización, y también en el mantenimiento del empleo y del tejido social en las zonas rurales.

Abejas productoras de miel / GENERALITAT

La feria, organizada por la Asociación de Apicultores madrileños (Apiscam) junto a la Comunidad de Madrid, ha querido precisamente mostrar ese cruce entre campo, mesa y territorio. A lo largo del fin de semana, productores, distribuidores y asociaciones han compartido espacio con familias curiosas, cocineros locales y vecinos del municipio. Ha habido degustaciones, documentales, talleres para niños y adultos, demostraciones culinarias a cargo de la Asociación de Restauradores de Tres Cantos y charlas técnicas sobre innovación y sanidad en la apicultura y cuidado del entorno natural.

Detrás de cada tarro premiado hay muchas horas de trabajo, viajes a las colmenas y una preocupación creciente: la disminución del número de abejas, uno de los grandes retos del sector. Para afrontarlo, el Ejecutivo autonómico y Apiscam impulsan actividades de promoción, divulgación y reconocimiento que buscan algo más que vender miel: aspiran a que el consumidor entienda qué hay detrás de ese producto y por qué elegir una miel de proximidad es también una forma de cuidar el territorio.