La Comunidad de Madrid refuerza con 4,2 millones el mantenimiento de más de 450 puentes de la red regional

La Comunidad de Madrid ha incrementado en 4,2 millones de euros la inversión destinada al mantenimiento y reparación de las estructuras de la red regional de carreteras, con el objetivo de preservar y conservar en condiciones de seguridad más de 450 puentes repartidos por la región.

Según ha informado el Ejecutivo autonómico, el Consejo de Gobierno ha aprobado la modificación de dos contratos que cubren las actuaciones en las zonas norte, noroeste, nordeste y este, donde se concentran estas infraestructuras. En concreto, se eleva la cuantía prevista para los años 2025 y 2026 en 1.926.468 euros y 2.339.196 euros, respectivamente.

Con este refuerzo presupuestario, el Gobierno regional pretende acelerar la respuesta ante situaciones urgentes derivadas, entre otras causas, de fenómenos meteorológicos extraordinarios, como tormentas de alto impacto, o de los daños estructurales que puedan ocasionar accidentes de tráfico o actos vandálicos .

Además, a través de esta inversión se da respuesta a peticiones de otras Administraciones para la reparación de estructuras que, por ejemplo, atraviesan la red ferroviaria estatal, siempre que se trate de elementos de titularidad autonómica.

El objetivo principal es garantizar la seguridad en la circulación de vehículos y usuarios, reforzando los trabajos de inspección periódica que realiza la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid, con el fin de facilitar una movilidad segura en los más de 2.500 kilómetros de vías regionales.

En este contexto, el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para los próximos ejercicios incluye una partida global de 234,5 millones de euros para conservar y modernizar toda la red autonómica de carreteras, dentro de la estrategia regional de mejora de la seguridad vial y de las infraestructuras de transporte.