REPOSTERÍA
Ni castañas ni ‘panettone’: así son los cruasanes que revolucionan la Navidad en Madrid
Una edición navideña de Manolo Bakes lleva coco cremoso, almendra y barquillo crujiente a sus Manolitos y Palmitas, el bocado dulce madrileño que se ha convertido en regalo estrella de estas fiestas
La Navidad madrileña ya no solo huele a castañas y chocolate a la taza. Tampoco a panettone. Desde 2018, cuando abrió su primera tienda, concretamente en Colmenar Viejo, Manolo Bakes se ha colado en el mapa sentimental de la ciudad a base de bandejas de Manolitos y Palmitas que aparecen en oficinas, sobremesas familiares y desayunos de domingo.
Este 2025, la marca nacida en Madrid estrena su sabor más festivo hasta la fecha: Manolito y Palmita Christmas de coco cremoso, almendra y barquillo crujiente. Un cruasán en miniatura, recargado de dulzor y aroma, pensado para ese momento muy local de saco la caja y empezamos a picar que ya forma parte del ritual navideño en muchas casas y pisos compartidos.
Madrid se come la Navidad en miniatura
