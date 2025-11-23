Ni castañas ni ‘panettone’: así son los cruasanes que revolucionan la Navidad en Madrid

La Navidad madrileña ya no solo huele a castañas y chocolate a la taza. Tampoco a panettone. Desde 2018, cuando abrió su primera tienda, concretamente en Colmenar Viejo, Manolo Bakes se ha colado en el mapa sentimental de la ciudad a base de bandejas de Manolitos y Palmitas que aparecen en oficinas, sobremesas familiares y desayunos de domingo.

Ni castañas ni panetone: esta Navidad los cruasanes y las palmeras de chocolate nacidos en Madrid saben a coco. / Cedida

Este 2025, la marca nacida en Madrid estrena su sabor más festivo hasta la fecha: Manolito y Palmita Christmas de coco cremoso, almendra y barquillo crujiente. Un cruasán en miniatura, recargado de dulzor y aroma, pensado para ese momento muy local de saco la caja y empezamos a picar que ya forma parte del ritual navideño en muchas casas y pisos compartidos.

Madrid se come la Navidad en miniatura

