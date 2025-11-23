El Ayuntamiento mantiene el número de plazas y las novedades del año pasado en la Campaña del Frío para este invierno

El Ayuntamiento de la capital dará este domingo 23 de noviembre el pistoletazo de salida oficial de la Campaña del Frío 2025-26. Con los termómetros ya rozando los 0ºC desde mediados de la pasada semana, el Gobierno municipal activará hoy sus recursos para el invierno, que mantendrán el número de plazas y las novedades introducidas en la pasada campaña, cuando el Consistorio atendió a un total 1.630 personas, según el balance del Área de Servicios Sociales.

Así, el dispositivo contará con 432 plazas diarias fijas en centros de acogida municipales y pensiones y se prolongará hasta el próximo 31 de marzo de 2026. Un total de 129 noches en las que se proporcionará alojamiento nocturno y una asistencia integral a los usuarios, manteniéndose las novedades implantadas el año pasado, como la reserva de plazas extra para los días de más frío, las cenas calientes en vez de bocadillos fríos y el refuerzo de plantilla, que ha pasado de 43 a 51 trabajadores y auxiliares de servicios sociales.

Durante los casi cuatro meses y medio que dura la Campaña del Frío, el Ayuntamiento proporcionará a los usuarios alojamiento, la manutención - incluyendo cena y desayuno-, aseo e higiene personal y el servicio de lavandería, ropero y consigna. Además, mientras estén dentro de estos recursos, se les facilitará atención social individualizada y asistencia sanitaria básica mediante el servicio de enfermería.

Los técnicos municipales, anticipó el lunes el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, "van a estar recorriendo las calles" de la capital en estos días y noches "que empiezan a ser tan frías" para informar a los potenciales usuarios sobre las opciones de alojamiento y de atención del Ayuntamiento. "No vamos a dejar a ninguna persona sin hogar en esta ciudad sin la posibilidad de tener un alojamiento", subrayó el regidor popular en declaraciones a los medios.

La última campaña, que se desarrolló entre el 23 de noviembre de 2024 y el 31 de marzo de 2025, proporcionó atención integral a 1.630 personas en riesgo de exclusión socio-residencial, de las cuales el 80% fueron hombres (1.296) y el 20% mujeres (334). Una cifra que supone una ligera disminución respecto al año anterior, atribuida a una mayor permanencia de los usuarios en los centros y a un "proceso de degradación" en su estado de salud.