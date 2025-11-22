El plan que no te puedes perder este fin de semana en Madrid: el pueblo de la sierra que se convierte en una auténtica postal navideña

Este fin de semana, la sierra de Madrid se convierte en una de las localizaciones más codiciadas. La llegada de una masa de aire frío ha propiciado que la nieve haga acto de presencia en varios municipios, por lo que muchas personas ya buscan ponerse sus prendas más abrigadas y acudir a la zona montañosa de la región.

Si quieres sentir que estás dentro de una auténtica postal navideña, no puedes perderte los paisajes que ofrece un pequeño pueblo situado tan solo a 50 kilómetros de Madrid. Se trata de la escapada perfecta para todos aquellos que quieran escapar del bullicio de la ciudad y disfrutar de la calma de la naturaleza.

De hecho, este lugar se consolida cada año como uno de los más visitados en diciembre, gracias a su decoración y al espíritu navideño que parece envolverlo durante todo el invierno. Se trata de Navacerrada, donde luces, coronas, y guirnaldas adornan cada rincón y crean un ambiente acogedor que invita a pasear a cualquier ciudadano.

Cuenta con uno de los mejores mercadillos navideños de Madrid

Lo mejor, es que Navacerrada ofrece una infinidad de planes para todas aquellas personas que visiten el pueblo. Entre el 6 de diciembre y el 6 de enero, acoge lo que muchos consideran el mercadillo navideño más bonito de toda la Comunidad de Madrid. Está instalado en el centro del pueblo y reúne cada año a artesanos, comerciantes y artistas que llenan sus puestos de productos locales y regalos perfectos para estas fechas.

Las más de 10 casetas que lo componen se desplegarán por la calle Audiencia, que estará ambientada con música navideña y el típico olor a chocolate caliente. También se organizarán espectáculos y actividades tanto para niños como adultos, aunque el consistorio aún no ha anunciado el programa.

Mientras todavía se pone a punto, puedes aprovechar para acudir a Navacerrada para hacer una excursión por la zona. El pueblo es un destino ideal para aquellos que quieren aprovechar el día al máximo, pues podrás dar un paseo por el embalse, tomarte un café frente a la chimenea o visitar las zonas de nieve cercanas.

¿Cómo puedo llegar a Navacerrada?

Su buena conexión con Madrid convierte a Navacerrada en una escapada accesible para todo el mundo. Lo más recomendable, debido a la cantidad de nieve que se registrará, es dejar el coche en casa y acceder vía transporte público.

La manera más fácil de hacerlo es con el autobús 691, que parte desde el intercambiador de Moncloa. Otra opción es coger la línea C-8 o C-10 de Cercanías hasta la estación Villalba de Guadarrama, donde se puede coger la misma línea de autobús.